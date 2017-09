Kodi “SSSS”: Nëse e keni një të tillë në “lejekalimin” tuaj kur fluturoni me aeroplan, është një lajm jo i mirë për ju! (Foto)

Përveçse me vonesa të mundshme gjatë rrugëtimeve tuaja me aeroplanë, ju mund të ballafaqoheni edhe me probleme të tjera.

Njëri ndër ta, përcjell Telegrafi, nëse mund të quhet “problem” është edhe kodi të cilin ju mund ta keni në lejekalimin tuaj, para se të udhëtoni me aeroplan.

Kjo sigurisht do të ishte jo e këndshme, pasi që ata që udhëtojnë me aeroplanë gjejnë një kod ‘SSSS’ të vulosur në “lejekalimin” e tyre të fluturimit do të përballen me kontrolle shtesë të sigurisë dhe vonesa.

Kjo është për shkak se kodi, i cili zbatohet për udhëtarët që fluturojnë në Shtetet e Bashkuara, qëndron për ‘Selektim sekondar të kontrollit të sigurisë”.

Kjo do të thotë se pasagjeri në fjalë është përzgjedhur për t’iu nënshtruar një procesi të gjerë të skanimit para se të hip në aeroplan, proces që mund të zgjasë deri në gjysmë ore.

Procesi i skanimit, i cili mund të përfshijë kontrollet e çantave deri tek identifikimi i identitetit, kryhet nga Administrata e Sigurisë së Transportit. /Telegrafi/