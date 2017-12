Kjo nuk pritej…Xheni në krahët e gazetarit të Top Channel: Je gruaja ime

Në fillim u përfol se është lidhur me ish-banorin tjetër, Olsin, por që më pas dyshja e mohuan. Ndërsa tani kanë nisur sërish dyshimet se Xheni është në një lidhje të re.

Në një foto të postuar dje nga ish-banorja, gazetari i Top Channel me komentin e tij ka hedhur shumë dyshime.



“Gruaja ime”, i komenton Klinton Zeqiraj dhe disa emoji me zemra dhe me puthje. Ndërsa Xheni ja kthen “Haha zemër”.



Nuk dihet ç’po ndodh me të dy, por jo vetëm komentet, por edhe fakti që së fundmi janë parë në shoqërinë e njëri-tjetrit i ka shtuar edhe më shumë dyshimet./Xing/