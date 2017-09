Kjo manekine që i pëlqen të pozojë nudo, ka ambicie të bëhet presidente shteti

Ajo ka dëshirë të pozojë e zhveshur. Thotë se e bën këtë për shkak se nuk e ka asnjë paragjykim. Martina Valencic, thekson se asnjëherë nuk është marrë me prostitucion, siç është shkruar në media. Valencic pohon se do të jetë Presidentja e radhës e Sllovenisë.

Shembull për këtë e ka Borut Pahorin, Presidentin aktual i cili ka qenë maneken. Valencic, e lindur në vitin 1985,me profesion dizajnere grafike thotë se me ndryshimet radikale që do t’i bënte në Slloveni do ta çrrënjoste hajninë dhe “mentalitetin kolonial” të të gjitha ngjyrave në Slloveni.