Kënga, e cila quhet “Lonely Together” është një këngë e re e këngëtares e realizuar me Avicii.

Ajo është ritmike.

Kjo është kënga e dytë e Ritës për këtë vit, pas këngës “Your Song”, e cila u prit mirë nga publiku dhe fansat e saj.

Këngë “Lonely Together” paraqet Ritën ashtu siç kemi dëshirë ta shohim.

Këngëtarja, nisi më shumë këngët pasi u liru nga kompania e Jay Z për të krijuar dhe se shpejti ajo pritet që edhe të shpallet e fajshme apo e pafajshme në një proces gjyqësorë të mëparshme ku dy palët kanë akuzuar njëra-tjetrën se nuk i janë përmbajtur kontratës së tyre. /GazetaExpress/

Listen to the EP here: http://avicii.lnk.to/AVICI Music video by Avicii performing Lonely Together. (C) 2017 Avicii Music AB, under exclusive license to Universal Music AB http://vevo.ly/HJO2cb