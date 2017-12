Kim është përsëri, shumë në formë dhe seksi

Kur ta shikoni gruan e juaj me këtë veshje që e vizaton trimin e saj sigurisht do të ndiheni me fat.

Kim Karadashian ka bërë sot një paraqitje tepër seksi e veshur me veshje sport.

E duket se pasanikja është e njohur për trendët që i ndjek dhe mu për këtë është paraqitur tepër bukur këtë të enjte.

Thjesht, 37 vjeçarja është tepër seksi kohëve të fundit dhe në një super formë. / GazetaExpress/