Khalilzad: Në vitet ’90 SHBA-të frikësoheshin se Serbia do të vepronte me Kosovën njëjtë si me Bosnjën

Ish-ambasadori amerikan në OKB, Zalmay Khalilzad, gjatë një interviste në Zona B në Klan Kosova, ai ka treguar kohën e George Bushit të vjetër dhe shpërbërjen e Jugosllavisë në vitet ’90 të shekullit të kaluar.

“Më kujtohet një episod ku përmendej, nga Zbigniew Brzezinski, se Ballkani – duke përfshirë edhe Kosovën – kishte probleme dhe kjo ishte në kohën e Bushit të vjetër apo kur u bë shpërbërja e Jugosllavisë. Në atë koha isha udhëheqës i politikave të mbrojtjes dhe ai më kërkoi të shkoja në një takim e të merresha me strategjitë afatgjate. Mbaj mend që ai po diskutonte për ish-Jugosllavinë”, ka thënë ai.

Khalilzad ka treguar se në kohën e shpërbërjes së Jugosllavisë, SHBA-të frikësoheshin që Serbia do të përdorte një qasje të njëjtë në Kosovë siç kishte përdorur në Bosnje.

“Besoj se duke parë brutalitetin që po ushtrohej nga regjimi i Millosheviqit dhe duke parë zhvillimet që po ndodhnin në Kroaci, ekzistonte shqetësimi që njerëzit nuk do mund të përballeshin prapë me një situatë si ajo e Bosnjës dhe Kroacisë dhe se Millosheviqi do të drejtonte makinerinë e luftës drejt Kosovës. Në kishim frikë se do të krijohej një rajon më i madh i konfliktit. Ndaj, SHBA-të filluan të krijonin presione politike”, ka rrëfyer Khalilzad.