Këto vende do të përballen me reduktime të energjisë elektrike

Prizren

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 07.04.2017 në NS 35/10 kV Dragashi do të shkyçet:

Dalja 10 kV Bellobradi (30036008) prej orës 09:00-12:00 dhe nga ora 15:00-18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bellobradi, Brruti, Kapre, Kosavë, Pllajnik, Shajne, Xërxe e Sharrit, Zgatar, Zym I Sharrit, afariste: ILVA” Buqe, Restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllave të tensionit te mesëm sipas projektit “Zgjerimi i rrjetit 2017”, LOT 10.

Pejë

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 07.04.2017 në NS 110/10 kV Klina do të shkyçet:

Dalja 10 kV Volljaku (52056002) prej orës 09:30-10:00 dhe prej orës 17:0017:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: NeëCo Mirusha “L.L.C Fatmir Ramadan Kuqi, Kooperativa Bujqesore “Ital-Kos”, TS Veterina, Lagjja Nora, Xehroret e Boksitit, Furra e Bukës (Azem Kolica), Motel Nora, Palestra e Sportit “Adem Jashari”, Guri i Zi, CMA CRUSHED STONE-KLINA L.L.C. dhe NPT “Elezaj”.

Arsyeja e ndërprerjes: zëvendësim i kthinave të tensionit të mesëm.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 07.04.2017 në NS 110/10 kV Klina do të shkyçet:

Dalja 10 kV Ujëvara (52000008) prej orës 12:00 deri në orën 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesë: Ujëvara.

Arsyeja e ndërprerjes: aftësim i mekanizmit te ndërprerësit.

Ferizaj

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 06.04.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj 2 do të shkyçet:

LP 10 kV Kosova Petroll(40041003) prej orës 16:00 deri në orën 16:45

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Drton Islami, Talinovci i Jerlive, Muhovci, Prelezi i Jerlive, Prelezi i Muhaxherëve, një pjesë e Magjistales Ferizaj- Prishtinë.

Arsyeja e ndërprerjes: rikyçja e konsumatorit Pishina Princes.

Prishtina

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 07.04.2017 në TS 220/10 kV Podujeva do të shkyçet:

Dalja 10 kV Llausha (Kodi:14000013) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dumnicë, Llaushë, Dobërdol, Zakut, Kërpimeh, Metehi, Repë, Tashevc, Pollatë, Dvorishtë, Sllatinë, Reçicë, Zhiti, Sylejvicë, Brecë, Tërnavicë, Murgullë dhe Marincë.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllave në LP 10 kV.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 07.04.2017 në TS 110/10 kV Prishtina 7 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Viva Fresh (Kodi:19000028) prej orës 12:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë Viva Freshi.

Arsyeja e ndërprerjes: dislokim i trafostacionit.

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

1.

Më 09.04.2017 në TS 110/10 kV Prishtina 5 do të shkyçet:

Trafofusha 10 kV TS-1 prej orës 06:00 deri në orën 09:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin daljet 10 kV: (j5, j6, j7, j9, j10, j11, j12, j13, j14) apo Bardhoshi dhe Bërnica e Ulët, Barilevë Sheshivarët, Shaljanët, te Xhamia, Drenovc Gashët, ”Kuvilab” private, Rub Shpk-Samir Rexha, Ndriçimi publik për Autostradë, Baci Pertolli, Truda, Milevci, Bërnica e Epërme, Siqevë, Sharbani, Llukari, Makovci, Sinidolli, Kodra e Trimave 10, Kodra e Trimave 11, Kodra e Trimave 6 dhe Nexhmi Llumnica, Kodra e Trimave, Kolovica e Re dhe Kolovica e Vjetër.

Arsyeja e ndërprerjes: montimin e kthinës 10 kV.

