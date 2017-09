KEDS ka njoftuar se do të ketë prapë ndërprerje rryme në disa lokalitete të vendit.

Kështu ka njoftuar KEDS përmes një kumtese:

Rrymë nuk do të ketë:

Prishtinë

1.

Më 20.09.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Letanci (Kodi|: 14000012) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Obrançë, Peran, Obrançë 1, 2, 3, Bradash, Bajqië, Katunishë, Lepaj, Dobratin 1 dhe Ferma e Pulave Peran.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i kthinave.

2.

Më 21.09.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Fshatrat 2 (Kodi|: 14000010) prej orës 10:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Podujeva pjesërisht dhe fshatrat: Sibofc, Lluzhan, Penuhë, Lupç i Epërm, Llugë, Majac dhe Popovë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë, revizion i largpërçuesit.

3.

Më 21.09.2017 në NS 35/10 kV Fushkosova 1 do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Batllava-Kuzmini (Kodi|: 10012009) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Pompat e Ujësjëllësit.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

4.

Më 21.09.2017 në NS 35/10 kV Fushkosova 1 do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Thertoja F.K (Kodi|: 10012010) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Sole Kosova, Migrosi dhe IMF Kosova.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

5.

Më 21.09.2017 në NS 35/10 kV Fushkosova ll do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Fabrika e Ushqimit (Kodi|: 15018011) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesë: Fabrika e ushqimit të kafshëve.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

6.

Më 21.09.2017 në NS 35/10 kV Mazgit do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Qyteti (Obiliq) (Kodi|: 15019001) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Mazgit te Tyrbja, Prestreshët, Boshnjakët, Klinakët, Ujësjellësi, Berishët dhe Fakultetin e Gazetarisë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

7.

Më 21.09.2017 në NS 35/10 kV Mazgit do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Shkabaj (Kodi|: 15019002) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Shkabaj, Mazgiti- një pjesë, Obiliqi- një pjesë, Reforma dhe Al Petrol.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

8.

Më 21.09.2017 në NS 35/10 kV Mazgit do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Plemetini (Kodi|: 15019003) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Plemetin, Hamidi, Bivolak, Gllavotinë, Bivolak, Strovc, Zhilivodë, Bequk dhe Milloshevë (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

9.

Më 21.09.2017 në NS 35/10 kV Mazgit do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Llazarev (Kodi|: 15019005) prej orës 14:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Llazareva, Raskova, Bakshia, Millosheva, Babimoci dhe Graca.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

1.

Më 21.09.2017 në NS 35/10 kV Fushë-Kosova ll do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Fushë-Kosova l (Kodi|: 15018006) prej orës 09:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Nakarada, Dardhishta, Lismiri dhe lagjja Tërnavët.

Arsyeja e ndërprerjes: Demonitimi i trasesë së vjetër, projekti Lot 1.

Prizren

1.

Më 21.09.2017 në NS 35/10 kV Sharr (Dragash) do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Restelica (Kodi|: 30036002) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Lubovishtë, Kukjan, Vranishtë, Restelicë, Mlikë, Glloboqicë, Krushevë, Zlipotok dhe Orqushë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

2.

Më 21.09.2017 në NS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Valvisi (Kodi|: 30000008) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesë: Valvisi.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

3.

Më 21.09.2017 në NS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Abi (Pemtaria) (Kodi|: 30000011) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesë: Pemtaria Abi.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Gjakovë

1.

Më 21.09.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 1 do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Ponoshevci (Kodi|: 80080006) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Gusk, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP ndërrimi i shtyllave, isolatorëve dhe përçuesve.

2.

Më 21.09.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 1 do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Piskota (Kodi|: 80080008) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin rrugët: Adonis Byci, Ahmet Korenica, Carrapatok, Dardania, Dedë Gjon Luli, Ibrahim Fehmiu, Lekë Dukagjini, Mark Lleshi, Mark Malota, Mithat Frashëri, Nënë Tereza, Pashko Vasa dhe Tivari.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i kokave kabllovike.

3.

Më 21.09.2017 në NS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Qyteti ll (Kodi|: 82000004) prej orës 09:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: rr.409 Sylejman Vokshi, rr.486 Xhelal Hajda-Toni, rr.487 UÇK-së, rr.488 Mizair Isma, rr.489 Avdullah Bugari, rr.490 Gëzim Hamza-Piktori, rr.491 Vëllezërit Frashëri, rr.492 Agom Çelaj, rr.493 Hasan Prishtina, rr.494 Bekim Sylka, rr.496 Mexhit Mustafa, rr.497 Shkelzen Krasniqi, rr.500 28 Nëntori, rr.502 Sylejman Vokshi, Rr.510 Bujar Thaqi, rr.512 Ali Sokoli, rr.513 Sheh Hilmi Maliqi, rr.514 Bajram Veliu, rr.516 Vëllezrit Frashëri, rr.525 Kuvendi i Manastirit, rr.526 Rifat Dina, rr.527 Sabit Shabandula, rr.528 Fitim e Enver Duraku, rr.529 Ramiz e Xhevdet Krasniqi, rr.530 Agim Kelmendi, rr.531 Selim Berisha, rr.532 Bekim Isma, rr.533 Sakip Bellaga, rr.534 Viktimat e Korrikut, rr.535 Prof.Hamdi Berisha, rr.540 Jeton e Besim Kabashi, rr.541 Dëshmorët e Zatriqit, rr.542 Musë Rahoveci, rr.544 Shkelzen e Luan Krasniqi, rr.545 Ismail e Besim Gashi, rr.546 Fahredin Hoxha, rr.547 Tafil Zyberi, rr.548 Mark Sopjani, rr.554 Viljam Voker, rr.555 Shkelzen Zllanoga, rr.557 Bedri Berisha, rr.558 Jahë Hoti, rr.608 Hamdi Berisha dhe rr.Luftëtari.

Arsyeja e ndërprerjes: Demonitimi i shtyllave dhe vendosja e shytllave të reja.

4.

Më 21.09.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Banja (Kodi|: 82082008) prej orës 08:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: rr.602 Gjergj Kastrioti – Skënderbeu dhe fshatrat: Banjë, Bellanicë dhe Gajrak.

Arsyeja e ndërprerjes: Përforcimi i shtyllave.

Ferizaj

1.

Më 21.09.2017 në NS 35/10 kV Badovci do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Janjeva (Kodi|: 10014011) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Janjeva, Shashkovci, Akllapi, Terbuvci, Gushterica e Epërme dhe Shushica.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Gjilan

1.

Më 21.09.2017 në NS 35/10 kV Gjilani lll do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Perlepnica (Kodi|: 60062002) prej orës 11:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Prelepnica ( Progres, Tafa, Pro Eng, Remi, Kosova Komerc, Kafana Bunar, Evropa, Sera), T.S. Privat Kmetovac (Kabi, Planeti, Gurthyesi), T.S Repetitori – Zeleni Vrh, Kmetovci, Prelepnica, Kosaca dhe Silova – Muhaxheri.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë, ndërrim i shtyllave.

Pejë

1.

Më 21.09.2017 në NS 110/10 kV Deçani do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Ledinat (Kodi|: 53000001) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Gramaqeli, Belegu, Baballoqi, Dubrava, Irzniqi, Ledinat dhe Prokolluku.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë, ndërrim i shtyllave dhe ndërrimi i ormanit.

Mitrovicë

1.

Më 21.09.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria do të ndërpritet :

· Dalja 10/0.4 kV 2 Maji (Kodi|: 73000006035) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: rr. 15 Qershori.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e kabllos.

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!