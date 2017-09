KEDS-i, të mërkurën, ka publikuar orarin më të ri të reduktimeve me energji elektrike për qytetet e Kosovës për disa nga ditët e ardhshme.

Orari i plotë:

Prishtinë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Më 17.09.2017 në NS 35/10(20)kV Prishtina II do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Mehanika (Kodi:10010002120) furnizohet nga dalja 10kV Furra-Zona Industriale prej orës 08:00-14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e rrugës Tahir Zajmi dhe Mehanika.

Arsyeja e ndërprerjes: Zhvendosje e rrjetit 0.4 kV.

Mirëmbajte të planifikuar

Më 15.09.2017 në NS 35/10(20)kV Koliq do të ndërprehet:

Dalja 10kV. Sharban (Kodi 14016003) prej orës 10:30-15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sharbani, TS Sharbani, TS Alshiqët, TS Halabaku, TS Dyzi 1 dhe 2, TS Tërrnava, TS Vanovcë dhe TS Bellopojë 1,2,3,4 TS Private (Bellopojë).

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe revizioni i LP 10 kV.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

Më 15.09.2017 në TS 35/10 KV Lipjan do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Suadolli (Kodi 41047002) prej orës 10:00-16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja e Re dhe fshatrat: Suhadoll, Leinë, Radevë, Skullan dhe Llugë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i largpërçuesit, pastrim i trasesë.

Më 15.09.2017 në NS 35/10 KV Ferizaj II do të ndërprehet:

Trafofusha 35/10 kV T-2 (Kodi 400410) prej orës 10:30 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin konsumatorët e dy daljeve 10 kV:

Dalja 10 kV Betoni(kodi:40041002), Rr.”Prizrenit”, Saraishta, Lloshkobare, Llojza, Kosinë, Slivova, Dremjak dhe bizniset private.

Dalja 10 kV Kosovapetrolli(kodi:40041003), Rr.”G.Terbeshi”, Talinovci i Jerlive, Muhovci, Prelezi i Jerlive dhe i Muhaxherëve dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Riparim i transformatorit energjetik.

Më 16.09.2017 në NS 35/10 KV Ferizaj II do të ndërprehet:

Trafofusha 35/10 kV T-2 (Kodi 400410) prej orës 10:30 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin konsumatorët e dy daljeve 10 kV:

Dalja 10 kV Sillosi(kodi:40041001), Ferizaji një pjesë, Talinovci I Muhaxherëve, Sazlia, Papaz, Pojata, Rahovica, Softaj, Fusha e Madhe.

Dalja 10 kV Ujëvara(kodi:40041011), rr. Nerodimes, Ujvara, Frigoriferi dhe Barakat.

Arsyeja e ndërprerjes: Riparim i transformatorit energjetik.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

Më 15.09.2017 në TS 110/10(20)kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ura Terezive (Kodi 81000004) prej orës 10:00-14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhadër, Pnish, Rogovë, Smaq dhe Ujëz.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion TS-it-shqyrtimi i vajit, ndërimi i bazave të dëmtuara, rregullimi i ndërprerësve të tensionit të ulët.

Më 15.09.2017 në TS 35/10kV Gjakova III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Inkubatori (Kodi 81084019) prej orës 10:00-15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: rrruga Tirana.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i kthinave 10 kV në TS – Inkubatori.

Gjilan

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

Më 15.09.2017 në TS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kllokotit (Kodi 61065004) prej orës 10:00-15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kllokot, Radivojcë, Budrikë, Remnik dhe Xhylekarë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim trasesë dhe ndërrim shtyllave.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

Më 15.09.2017 në TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Novolani (Kodi 73000005) prej orës 10:30-16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Bukoshit, Novolani, Kolla, Vërnica, Rezniku, Shallci, Druvari dhe Mihaliqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave 10kV.

Më 15.09.2017 në TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Pestova-Mulliri (Kodi 73000010) prej orës 11:00-12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Elektrik 1, Mulliri Elektrik 2-Maxhunaj, Fabrika e Patateve ”Çips”Pestovë, Restorani ” Ura e Gurit ”Maxhunaj, Fabrika e Drurit ” BINI ” Maxhunaj, Fabrika e Seperacionit Maxhunaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Më 15.09.2017 në TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Maxhunaj (Kodi 73000011) prej orës 12:00-13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnica, Samadrexha, Cicilia, Sllakovci, Ropica, Vilanci dhe një pjesë e fshatit Maxhunaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Më 15.09.2017 në TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ibër Lepenci (Kodi 73000012) prej orës 13:00-14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Ibër Lepenci.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Më 15.09.2017 në TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Grupi i Bizneseve (Kodi 73000013) prej orës 14:00-15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Emona, Edona, objekti i KEDS-it.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Pejë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Më 15.09.2017 në 35/10kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Jagoda (Kodi 52056005) prej orës 09:00-12:00 dhe prej 15:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Jagodë, Budisallcë, Stubllë, Lutogllavë dhe Tersteniku.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllave të tensionit të lartë për projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2017’’, LOT 12 Pejë -Gjakova.

Mirëmbajte të planifikuar

Më 15.09.2017 në 110/10kV Peja 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kastrati (Kodi 51000007) prej orës 10:00-14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Dardania, Llozhani, Zllopeku, Poqesta, Belinca, Dobërdoli, Babiqi, Pistoni dhe Sedefi.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje, ndërrim i ormanit të tensionit të ulët dhe ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë.

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

Më 15.09.2017 në TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

LP 35kV PZ 4 (Kodi: 300330) prej orës 11:00-12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Tusus 1, Lagjja Tusus 2, Lagjja Tusus 3, Lagjja Tusus 4, Lagjja Tusus 5, Shkolla Normale, KFOR-i turk, Lagjja e Trimave, IBPK “Prizreni”, “Shtypshkronja e re”(ETC), Siprint Shtypshkronja”, rrugët: Kukësi, Xhevat Berisha, Sali Bytyqi, Mbreti Pleurat, Bajram Curri, Wiliam Walker; afariste:”Afioni”, Etem-Trade”,”EULEX”,”Kuk-Komerc”, “Sharri Beton”, “Sharri Pllast Ismet Jashari-Kumanova, Anton Pashku, Mentor Krasniqi Vatrat Shqiptare, Shën Albani, Lazër Lumezi, Shën Jeronimi, Pal Paluca, Hysen Rexhepi, Nuhi Elezi, Themistokli Gërmenji, Asllan Berisha, Teodor Haxhi Filipi, Marin Barleti, Bujtinat, Iljaz Kuka, Adnan Krasniqi, Aleksandër Flemingu, Papa Gjon Pali II, Anton Çeta, Petro Nini Luarasi, At Gjergj Fishta, Odhise Paskali, Esat Haskuka, Xhavit Bajraktari, Indrit Cara Kavaja, Azem Hajdari, Behari, Sheshi Shadervan, Halil Berisha, Lekë Dugagjini, Zjarrfikësit, Motel Prizreni, METALIKU, Tjertorja dhe Famipa.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Më 15.09.2017 në TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

Dalja 10kV.Arbana (Kodi:30000001) prej orës 12:00-13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: lagjja Arbana dhe lagjja Jeta e re.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Më 15.09.2017 në TS 35/10 kV Dragash do të ndërprehet:

Dalja 10kV. Rapqa (Kodi:30036009) prej orës 10:00-14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rapqa e Ulët, Rapqa e Epërme, Fabrika Meka, Brezne, Krsteci Ulët, Krsteci Naltë, Rrenci, Ferma TS- Berham Jonuzi, TS- Qendra Petroll, Buqe, Pllavë dhe TS-Ujësjellësi Brezne.

