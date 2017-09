Këto janë vendet që do të mbesin pa rrymë gjatë ditëve në vijim

KEDS-i përmes një njoftimi për media ka treguar se cilat vende do të mbesin pa rrymë ditët në vijim

Prishtinë

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 30.09.2017 në NS 110/10kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Gjon Serreqi prej orës 09:00-12:00 dhe prej orës 15:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: TS Gjon Sereqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e kabllos ABC 4×70.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 30.09.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr.23 Hotel Iliria prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. 4 Llullat, pjesa afër Ilirisë, Rr. Gustav Majer dhe Hotel Ilira.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorit 630 kVA në 1000kVA, nr. 23 Hotel Iliria.

2.

Më 30.09.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr.27 Normalja prej orës 13:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.Labëria, rr.Ilirida, Bota Sot, gjimnazi “Gjin Gazulli”, Sofalia, Villa Gërmia, Pishina Gërmia, AUK.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorit 630 kVA në 1000kVA.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 02.10.2017 në NS 220/35/10(20)kV Podujevë do të ndërprehet:

LP 10 kV Ballovci prej orës 10:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Surkishi, Lladofci, Sveqel, Dumoshi,Shajkovci,Surdulli,Hertica,Drazhnje,Rakenica,Turuqica.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë në LP 10 kV.

2.

Më 02.10.2017 në NS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

LP 10 kV Nr.3 Gustav Majer prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sami Ahmeti, Gustav Majer.

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtja rele.

3.

Më 02.10.2017 në NS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

LP 10 kV Nr.5 Kodra e diellit 3 prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Banesat e Zariqëve, Florin Krasniqi, rr. Sali Nivica, Banesat e Komunës, Shefqet Gashi-Labi Com,

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtja rele.

4.

Më 02.10.2017 në NS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

LP 10 kV Nr.6 Ibrahim Banushi prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.Ibrahim Banushi, rr.Elena Gjika dhe Shtëpia e Pleqëve.

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtja rele.

5.

Më 02.10.2017 në NS 35/10(20)kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:

LP 10 kV Parku I prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Parku i Biznesit- TS5.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

6.

Më 02.10.2017 në NS 35/10(20)kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:

LP 10 kV Parku II prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Parku i Biznesit- TS1, TS 3, TS4.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

7.

Më 03.10.2017 në NS 110/10kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

LP 10 kV j05 Bardhoshi prej orës 10:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e fshatit Bardhosh.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV.

8.

Më 03.10.2017 në NS 35/10kV Badovci do të këtë ndërprerje totale prej orës 07:00-07:10.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marevcit, Mareci, Hajvalia, Graqanica 2, Graqanica 1, Minierat Kishnicë, Pompa për Ujësjellës BAD, Metaliku-Janjevë dhe Ibër-Lepenci.

Arsyeja e ndërprerjes: Kalimi me furnizim nga NS 110/35/10 kV Prishtina 1 ne NS 35/10 kV Artana për shkak të pastrimit të trasesë në LP 35 kV Prishtina 1-Badovc.

9.

Më 03.10.2017 në NS 110/35/10 kV Palaj do të ndërprehet:

LP 10 kV Palaj prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi, Bivolak te Berishët, Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitulla, Grabovci, Tr private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

10.

Më 03.10.2017 në në NS 110/35/10 kV Palaj do të ndërprehet:

LP 10 kV Fidanishte prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fidanishte, Fidanishte Kastriot, Hashanët Kastiot, Elektro Monti dhe Palaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

11.

Më 03.10.2017 në NS 110/35/10 kV Palaj do të ndërprehet:

LP 10 kV Qyteti-Obiliq prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyteti i Obiliqit (një pjesë), Mazgiti i Epërm, Mazgiti i Ulët, rruga Magjistrale Prishtinë- Mitrovicë, Subotiqi dhe Kijaci.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

12.

Më 03.10.2017 në NS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

LP 10 kV Nr.15 Blloku I parë prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.Ilaz Agushi, Blloku i parë i banesave, Gjimnazi dhe Shkolla teknike.

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtja rele.

13.

Më 03.10.2017 në NS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

LP 10 kV Nr.16 Sh.M. “26 Nentori” prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shkolla Teknike, Kasollat, rr.Haxhi Zeka, rr.Qameria, Rr.Nazim Gafurri, rr.Antigona Fazliu dhe Enti Statistikor.

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtja rele.

14.

Më 03.10.2017 në NS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

LP 10 kV Nr.19 Ilirida prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Taslixhja dhe Blloku i dytë (Novosellët).

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtja rele.

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

1.

Më 30.09.2017 në NS 35/10(20)kV Parku i Biznesit do të këtë ndërprerje totale prej orës 06:00-06:10.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Parku i Biznesit- TS1, TS 3, TS4, Parku i Biznesit- TS1, TS 3, TS4, Llapushnik, Orllat, Negroc, Vuqak, Xhurgjicë, Shkolla LLapushnik, Kleçkë e re, Shtrubullova, Zabel i Ulët, Zabel te shkolla, Vukovci, Llapushniku Gashët, Poterku, Komorani, Komorani lagjja e Koperativës, Komorani Zogaj, Komorani Ibriqet, Zabeli i Lartë, Ujësjellësi Prishtina, Komorani, Vukovci (një pjesë), Llapushniku (një pjesë), A19 Kosmonte Foods, A02 Plastika.

Arsyeja e ndërprerjes: Me kërkesë të KOSTT-it, kalimi me furnizim nga NS 35/10 kV Magurë në Kosova A.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 30.09.2017 në TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Rexhep Bislimi prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr. Rexhep Bislimi, Rr. Hasan Prishtina, Pylltaria, Rr. e Varoshit, Kisha Katolike.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirje e kabllit për kompleksin banesor Vizion-S.

2.

Më 30.09.2017 në TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Fatmiri Ferizaj prej orës 09:00-12:00 dhe prej ores 14:00-17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Fatmiri.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në TS Fatmiri.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 02.10.2017 në TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:

LP 35/10kV Shtërpca prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e qyetit -Komuna, Ambulanta, Shtëpia e mallrave. Qendra e Shtërpcës, Hotel Breza dhe Junior, Vikendicat, Jazhinca, Sevce, Vërbishtica dhe bizniset private, një pjesë e Shtërrpcës te Shkolla, OSBE-ja, Biti e Ulët, Biti e Epërme, Shushiqë, Palojë, Gotovushë, Drekoci, Viqë, Firaj dhe Brod, TS Repititori, TS Shkolla e Skijimit, TS Kulla, TS Hotel Molika, Pilana, Farma dhe Gllogu.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje.

2.

Më 03.10.2017 në TS 110/6 kV Hani i Elezit do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Glloboqicë prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Glloboqica, Rezhacë, Gorancë, Hunel, Meliqët, Bravët, Lagjja Kollomoqe, Fabrika Suxhukut, Seqishta, Krivenika dhe Gurthyesit Gur i bekuar.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje, revizion i largpërçuesit dhe ndërrim i Izolatorëve.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit dhe punime te KOSTT-it

1.

Më 01.10.2017 në TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:

TS 35/10kV Ferizaj I prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Vëllezërit Gërvalla, Magjistralja Prishtinë-Shkup ( pjesa prej urës deri te HIB Petroli), 28 Nëntori, Astrit Bytyqi, Haki Braha, Emin Duraku (një pjesë), rr. e Talinovcit dhe Lagjja e Re, rr. Dëshmorët e Kombit, rr. Spitali, rr.12 Qershori (një pjesë), rr. Emin Duraku, Gjon Sereqi, objektet banesore Inxhinieringu, Hajrush Beqiri, Vizioni (Çerdhja), Naser Hetemi, Xhemaj Ferati, Seli Palushi, rr.12.Qershori (një pjesë), rr.Dëshmorët e Kombit (një pjesë), rr.Skënderbeu dhe rr.Sejdi Sejdiu.

Arsyeja e ndërprerjes: Për shkak të ndërrimit të ndërprerësit në daljen 35 kV Kaçanik dhe punime të KOSTT-it.

2.

Më 01.10.2017 në TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:

TS 35/10kV Ferizaj II prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ferizaji një pjesë, Talinovci i Muhaxherëve, Sazlia, Papaz, Pojata, Rahovica, Softaj, Fusha e Madhe. rr.Prizreni, Saraishta, Lloshkobare, Llojza, Kosina, Slivova, Dremjaku dhe bizniset private. rr. “G.Terbeshi”, Talinovci i Jerlive, Muhovci, Prelezi i Jerlive dhe i Muhaxherëve dhe Bizniset private. Policia, Prokuroria, Viva Fresh, ETC, ndërtesa e TMK-së, Kazerma, Mineksi, FSK TS i ri, IRK-ja, Fitorja dhe Fabrika e bukës.

Arsyeja e ndërprerjes: Për shkak të ndërrimit të ndërprerësit në daljen 35 kV Kaçanik dhe ndërrimi i TMRR-ve dhe punime të KOSTT-it.

3.

Më 01.10.2017 në TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:

TS 35/10kV Ferizaj III prej orës 11:00 deri në orën 15:00

kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Enver Topalli, Dëshmorët e Kombit, Rexhep Bislimi, Greme, Gaçka, Burrnik, Izhanc, Kashtanjeva, Bajnicë, Semaj, Prushaj, Sllatina dhe bizniset private, Manastirc, Nerodime e Ulët dhe e Epërme, Balaj, Jezerc dhe bizniset private, Doganaj, Zaskok, Pleshina e Ulët dhe e Epërme, Dubravë, Fabrika e Ujit Pleshinë, Varoshi, Gërlica, Komogllava, Rakaj dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Për shkak të ndërrimit të ndërprerësit në daljen 35 kV Kaçaniku dhe punime të KOSTT-it.

4.

Më 01.10.2017 në TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:

TS 35/10kV Kaçaniku prej orës 11:00 deri në orën 15:00

kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Voskopoja, Trupaj, Trimor, Bicaj (Biqevc), Palloshi (Biqevc), Nikaj, Tushaj – Soponica, Malsi (Malzez), Vatë, Nikaj dhe biznise private, Bobi, Ivaja, Kotlina, Laqi, Bushi, Pusteniku, Strazha, lagjja Dushkaja, Stacioni Hekurudhor, Stacioni i Autobusëve, Sheshi Ismajl Raka qendër, P-8, Kërbliqi dhe Leskovica, Drenusha, Rakoci, Sanatoria, Llanishta, Gjurgjedelli, Runjeva, Hekurudha, Kisi, Lagjja e re. rr. Emin Duraku, rr. e UÇK-së, lagjja Ramadan Agushi, Vakufi, Shtëpia e mallrave, Teqja, Policia dhe Kuvendi Komunal, Fabrika “Lepenci”Doganaj, Duraj, Kaçanik i Vjetër, Stagovë, Begracë dhe Elezaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Për shkak të ndërrimit të ndërprerësit në daljen 35 kV Kaçaniku dhe punime të KOSTT-it.

5.

Më 01.10.2017 në TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:

TS 35/10kV Shtërpca prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e qyetit -Komuna, Ambulanta, Shtëpia e mallrave, Qendra e Shtërpcës, Hotel Breza dhe Junior, Vikendicat, Jazhinca, Sevce, Vërbishtica dhe bizniset private, një pjesë e Shtërrpcës te Shkolla, OSBE-ja, Biti e Ulët, Biti e Epërme, Shushiqa, Paloja, Gotovusha, Drekoci, Viqa, Firaj dhe Brod, TS Repititori, TS Shkolla Skijimit, TS Kulla, TS Hotel Molika, Pilana, Farma dhe Gllogu.

Arsyeja e ndërprerjes: Për shkak të ndërrimit të ndërprerësit në daljen 35 kV Kaçanik dhe punime të KOSTT-it.

6.

Më 01.10.2017 në TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:

Bechtel Enka prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bechtel Enka.

Arsyeja e ndërprerjes: Për shkak të ndërrimit të ndërprerësit në daljen 35 kV Kaçanik dhe punime të KOSTT-it.

7.

Më 01.10.2017 në TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:

TS 35/10kV Silkapori prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Silkapori, X- Fort, Renova, Dauti comerc dhe Kivo.

Arsyeja e ndërprerjes: Për shkak të ndërrimit të ndërprerësit në daljen 35 kV Kaçanik dhe punime të KOSTT-it.

Gjakovë

Më 02.10.2017 në TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

10 kV Ponosheci(Kodi 80080006) prej orës 10:00-15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Nëna Terezë, Ismajl Qemali, Pjetër Budi dhe rr.UÇK pjesërisht.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionimi i LP 10 kV (ndërrimi i izolatorëve, shtyllave, përçuesve dhe pastrim traseje).

2.

Më 03.09.2017 në TS 110/35/10 kV Rahovecido të ndërprehet:

Dalja 10 kV Pataqani prej orës 09:00-13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bratotin, Drenoc, Nushpal, Pastasellë, Pataçan i Epërm, Pataçan i Poshtërm, Senoc, Varjak dhe Zatriçi.

Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i shtyllës 12 metra Degëzimi Vrajak – Bratotin.

3.

Më 03.10.2017 në TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dobroshi prej orës 10:00-15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Batushë, Berjah, Brovinë, rr.Dedë Gjon Luli (një pjesë), Dobrosh, Hereç, rr.Lekë Dukagjini, Molliq, Nivokaz, Osek Hilë(një pjesë), Pacaj, Rr.Pashko Vasa, Skivjan (një pjesë) dhe Stubëll.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionimi I LP 10 kV (ndërrimi i izolatorëve, shtyllave, përçuesve dhe pastrim traseje).

4.

Më 03.10.2017 në TS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Carralluka prej orës 12:00-15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: rr.603 Adem Jashari (një pjesë), rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumator), rr.606 Pavarësia (1 konsumatorë), rr.610 Hisni Mazreku (1 konsumator), fshatrat: Carallukë, Dragobil, Drenoc, Panorc, Shkarashnikë, Tërpezë e Poshtme, Vërmicë dhe Vërmica e Malishevës.

Arsyeja e ndërprerjes: TS 2 Vërmicë- revizion komplet i TS-it, pastrimi i TS-it, kontrollimi i vajit të transformatorit; ndërrimi i bazave të dëmtuara 10kV; kontrollimi i ndërprerësve të TU; ndërrimi I përçuesve të dëmtuar.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 30.09.2017 në TS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 0.4 kV TS1 prej orës 09:00-12:00 dhe 15:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Nëna Terezë, Ismajl Qemali, Pjetër Budi dhe rr.UÇK pjesërisht.

Arsyeja e ndërprerjes: Drejtimin e shtyllës së betonit.

2.

Më 30.09.2017 në TS 110/35/10 kV Rahovecido të ndërprehet:

Dalja 10 kV Pataqani prej orës 09:00-12:00 dhe 15:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bratotin, Drenoc, Nushpal, Pastasellë, Pataçan i Epërm, Pataçan i Poshtërm, Senoc, Varjak, Zatriç.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i transformatorit dhe vendosja e përçuesit të tensionit të lartë për projektin “Zgjërimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2017“, LOT 7 Gjakova.

Prizren

1.

Më 02.10.2017 në TS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kamenica prej orës 10:00-14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Gurishti, Petrova dhe lagjja Arbana.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

2.

Më 03.10.2017 në TS 35/10 kV Zhuri do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dobrusht-Gorozhub prej orës 10:00-14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gorozhubi, Mile, Plane dhe një pjesë e Zhurit

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Gjilan

1.

Më 30.09.2017 në TS 35/10 kV Artana do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Slivova prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bostoni, Turiqevci, Vllasalia, Izvori, Koznica, Svarqaku, Prekoci, Manishinca, Zebinca, Vuqaku, Llabjani, Llajshevci, Dragovci, Kukavica dhe Gulmivoda.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të tensinit të lartë dhe i ndarësve linjor.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 30.09.2017 në TS 110/10 kV Dardana do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Berivojca prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Berivojcë-Qendra, Rubovci, te varrezat, TS 35/10 kV Sherbimi teknik dhe Fita AG-Banesë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje.

Pejë

1.

Më 30.09.2017 në TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ledinat prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gramaqeli, Belegu, Baballoqi, Dubrava, Irzniqi, Ledinat dhe Prokolluku.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje dhe ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë.

2.

Më 02.10.2017 në TS 35/10kV Peja II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Rugova prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gramaqeli, Belegu, Baballoqi, Dubrava, Irzniqi, Ledinat dhe Prokolluku.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe shtrëngimi i rrjetit, ndërrimi i izolatorëve.

3.

Më 03.10.2017 në TS 110/10kV Peja 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kastrati prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Dardania, Llozhani, Zllopeku, Poqesta, Belinca, Doberdoli, Babiqi, Pistoni dhe Sedefi.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe shtrëengimi i rrjetit, ndërimi i izolatorëve.

Mitrovice

1.

Më 30.09.2017 në TS 110/10 kV Vushtria 2 do të ndërprehet:

LP 10kV Maxhunaj prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnica, Samadrexha, Cecilia, Sllakovci, Ropica, Vilanci dhe një pjesë e fshatit Maxhunaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë, heqja e urave dhe demontimi i shtyllave.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 30.09.2017 në TS 110/10 kV Vushtria 2 do të ndërprehet:

LP 10kV Qytet e fshatra prej orës 10:30 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gjykata e re, Kazerma 1, Zuqaka, Kosova Petrol, Sllatina, Debërlluka 1, Debërlluka 2, Bajska 1, Smrekonica, Pasoma, Tërllabuqi dhe Pompat Sllatinë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave 10kV.

2.

Më 02.10.2017 në TS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

LP 10kV Iber Lepenci prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hakif Bislimi, Kemajl Loshi, Shaip Kalludra, Ali Fejzullahu, Shaban Idrizi, Elmaz Peci, Hoxhë Hasan Tasini, Gani Hajra dhe fshatrat: Zhabar i Ulët dhe i Epërm, Shipol dhe Lushtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë.

3.

Më 03.10.2017 në TS 35/10 kV Shupkovci do të ndërprehet:

LP 10kV Betonjerka prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: pjesa te stacioni hekurudhor dhe lagjja Sitnica.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë.

