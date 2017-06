Këta janë deputetët e Kuvendit të ri

Nga 39 ulëse në Kuvend për deputetë, sa ka fituar koalicioni PDK-AAK-Nisma, më 11 qershor, PDK do t’i ketë 23 sosh, AAK 10, ndërsa Nisma vetëm 6. VV ka fituar një mandat të ri, duke çuar në 32 numrin e ulëseve, derisa LDK-AKR 29 mandatet i ndajnë në 23 për LDK-në, 4 për AKR-në, ndërsa dy për themeluesit e Alternativës.

Rezultatet përfundimtare për kandidatët për deputetë të koalicionit PAN, të siguruara nga Gazeta Express kanë sjellë ndryshime në ndarjen e ulëseve për deputetë të partive brenda koalicionit, që doli i pari në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare.

Numërimi dhe rinumërimi i kutive që nuk ishin kryer më 11 qershor, ka lënë jashtë Kuvendit dy kandidatë të Nismës për deputetë, duke e ulur numrin e mandateve parlamentare të partisë së Fatmir Limajt në 6, nga 8 sa ishte llogaritur sipas rezultateve preliminare.

Enver Hoti dhe ish-shefja e grupit parlamentar të Nismës në legjislaturën e shpërberë, Valdete Bajrami, kanë mbetur jashtë listës përfundimtare, duke mos siguruar sërish ulëse në Kuvend, shkruan Gazeta Express.

23 mandate do t’i takojnë PDK-së nga votat brenda koalicionit, ndërsa 9 AAK-ja e mandatarit për kryeministër, Ramush Haradinaj.

Por, PDK-ja mund të rritet edhe për një deputetë, në 23 të tillë, në rast se i bie që ulëse në Kuvend të marrë një grua deputete, sipas ndarjes me kuotë gjinore të mandateve në Kuvend. Në këtë rast AAK-ja do të mbetej me 9 deputetë.

E për këtë ulëse në garë janë pikërisht dy kandidatë nga Deçani të këtyre dy partive – Safete Hadergjonaj dhe Rasim Selmanaj, raporton Gazeta Express.

Ndryshime të vogla ka edhe në listën e partisë së dytë të këtyre zgjedhjeve – Lëvizjes Vetëvendosje. Partia e Albin Kurtit, nga numërimet përfundimtare ka fituar edhe një mandat shtesë në Kuvend, duke arritur 32 numrin e ulëseve.

Ndërsa, humbja e një mandati të koalicionit LDK-AKR, e ka lënë partinë e Behgjet Pacollit me vetëm katër deputetë. 23 nga 29 ulëset i kanë siguruar deputetë e LDK-së, ndërsa dy janë për Mimoza Kusari-Lilën dhe Ilir Deden që garuan në këtë listë si themelues të Alternativës.

Kjo është lista përfundimtare e deputetëve të legjislaturës së re të Kuvendit:

PDK-AAK-NISMA:

Kadri Veseli (PDK)

2. Ramush Haradinaj (AAK)

3. Sala Berisha-Shala (PDK)

4. Fatmir Limaj (NISMA)

5. Daut Haradinaj (AAK)

6. Teuta Haxhiu (AAK)

7. Enver Hoxhaj (PDK)

8. Mergim Lushtaku (PDK)

9. Ganimete Musliu (PDK)

10. Memli Krasniqi (PDK)

11. Elmi Recica (PDK)

12. Time Kadrijaj (AAK)

13. Andin Hoti (PDK)

14. Fatmir Xhelili (PDK)

15. Evgjini Thaci-Dragusha (PDK)

16. Agim Aliu (PDK)

17. Bekim Haxhiu (PDK)

18. Blerta Deliu-Kodra (PDK)

19. Haxhi Shala (NISMA)

20. Zafir Berisha (NISMA)

21. Mexhide Mulaku-Topalli (PDK)

22. Bilall Sherifi (NISMA)

23. Milaim Zeka (NISMA)

24. Flora Brovina (PDK)

25. Abdyl Salihu (PDK)

26. Shkumbin Demaliaj (AAK)

27. Luljeta Veselaj-Gutaj (PDK)

28. Ahmet Isufi (AAK)

29. Rrustem Berisha (AAK)

30. Albulena Balaj (NISMA)

31. Nezir Cocaj (PDK)

32. Zenun Pajaziti (PDK)

33. Xhevahire Izmaku (PDK)

34. Xhavit Haliti (PDK)

35. Pal Lekaj (AAK)

36. Leonora Bunjaku (PDK)

37. Hajdar Beqa (PDK)

38. Blerim Kuçi (AAK)

39. Rasim Selmani (AAK) [Safete Hadergjonaj (PDK)]

LVV:

Abin Kurti

2. Shpend Ahmeti

3. Aida Dërguti

4. Dardan Molliqaj

5. Visar Ymeri

6. Albulena Haxhiu

7. Dardan Sejdiu

8. Glauk Konjufva

9. Donika Kadaj-Bujupi

10. Finsik Ismaili

11. Rexhep Selimi

12. Besa Baftiu

13. Adem Mikullovci

14. Dukagjin Gorani

15. Fatmire Kollqaku

16. Liburn Aliu

17. Ali Lajçi

18. Arbërie Nagavci

19. Driton Çaushi

20. Sami Kurteshi

21. Drita Millaku

22. Faton Topalli

23. Ismajl Kurteshi

24. Shqipe Pantina

25. Sliu Salihu

26. Mytahir Haskuka

27. Saranda Bogujevci

28. Frashër Krasniqi

29. Valon Ramadani

30. Fitore Pacolli-Dalipi

31. Qendron Kastrati

32. Arbën Rexhaj

LDK-AKR:

Avdullah Hoti (LDK)

2. Driton Selmanaj (LDK)

3. Vjosa Osmani-Sadriu (LDK)

4. Behgjet Pacolli (AKR)

5. Lumir Abdixhiku (LDK)

6. Mimoza Kusari-Lila (A)

7. Anton Çuni (LDK)

8. Kujtim Shala (LDK)

9. Teuta Rugova (LDK)

10. Ilir Deda (A)

11. Labinot Tahiri (AKR)

12. Valdentina Bunjaku-Rexhepi (LDK)

13. Lutfi Zharku (LDK)

14. Arben Gashi (LDK)

15. Lirije Kajtazi (LDK)

16. Ramiz Kelmendi (LDK)

17. Fidan Rekaliu (LDK)

18. Hykmete Bajrami (LDK)

19. Arban Abrashi (LDK)

20. Ismet Beqiri (LDK)

21. Besa Gaxherri (LDK)

22. Hashi Avdyli (LDK)

23. Korab Sejdiu (AKR)

24. Doruntinë-Maloku-Kastrati (LDK)

25. Islam Pacolli (AKR)

26. Naser Rugova (LDK)

27. Mirjeta Kalludra (LDK)

28. Armend Zemaj (LDK)

29. Imet Rrahmani (LDK) ./Lajmi.net/.

