Kështu do të jetë moti për fundjavë

Një valë e nxehti do të ‘pushtojë’ vendin ditën në vijim, ndërsa ditën e fundit të javës, do të shënohet një rënie temperaturash.

Në fundjavë parashikohet një ndryshim jo i vogël temperaturash. Sipas sinoptikanëve, e shtuna do të jetë një nga ditët më të nxehta të javës, ndërsa të dielën temperaturat do të bien me disa gradë.

Sipas “Meteoalb”: Mesdita e së premtes, por edhe e shtuna do të jetë më të nxehtat e kësaj jave. Pritet që temperatura maksimale të ngjitet mbi 40 gradë C, por mesdita e së dielës sjell një rënie të ndjeshme me 7 – 8 gradë C, duke bërë që maksimumi në rang vendi të mos e kalojë vlerën 35 grade C.

