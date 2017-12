Kështu i ushtron të pasmet Afrona në palestër

Është kjo bukuroshja Afrona Dika, e fejuara e këngëtarit të njohur Blero, transmeton Gazeta Express.

E për të mbajtur format në formë, Afrona është shumë e përkushtuar në palestër. Së fundmi ajo në llogarinë e saj në Instastory ka publikuar një video ku shihet duke ushtuar në palestër së bashku me trajnerin e saj.

Ndryshe, ditë më parë Afrona ka bërë të ditur se pikërisht në këtë muaj ajo së bashku me Bleron do të udhëtojnë në New York.

E vetëm një muaj më parë çifti më i komentuar në mediet rozë ishte për pushime në Singapore, ku nga atje ndan momente shumë të bukura së bashku me të gjithë fansat e tyre./Gazeta Express/

