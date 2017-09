Ish-gazetarja dhe anëtarja e Partisë Demokratike të Kosovës Arbana Xharra është kërcënuar me jetë. Këtë e ka bërë të ditur vet Xharra në një postim të sajin në “Facebook.

Xharra ka publikuar mesazhin e kërcënuesit, ku thuhet se “Kurrgjë nuk të kemi rrahur, çka kemi me të rrah hala, jo me të rrah po kemi me ta hup flamën si Aulon Zekës”, thuhet në kërcënimin që e ka publikuar Xharra./Express/

Për më shumë shihni postimin e saj: