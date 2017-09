Në maje të malit Tianmen është ndërtuar një kullë, nga e cila garues nga e mbarë bota sfidojnë njëri-tjetrin me kërcim me rroba të ngjashme me ato të parashutës, dhe detyrohen të fluturojnë deri në cak dhe të godasin me kokë pikën të cilën e vendos juria.

Videoja e publikuar më poshtë shfaq garën që zhvillohet në provincën kineze Hunan, ku garuesit kërcejnë nga 1.458 metra lartësi, transmeton Telegrafi.

Ata garojnë se cila prej tyre do të arrin ta godas me kokë cakun e gjerë 0.8 metra, kurse garën e ka fituar braziliani Gabriel Lott 39-vjeç, derisa kinezi Zhan Shupeng 32-vjeç zuri vendin e dytë.

Mali Tianmen është atraksion turistik një mijë kilometra nga Shangai dhe Pekini. /Telegrafi/