Deputeti i Nismës Zafir Berisha, sërish ka reaguar në lidhje me decertifikimin nga KQZ –ja, gjë që i pamundësoi konkurimin për kryetarë të Prizrenit.

Berisha iu është drejtuar përfaqësuesve të shteteve të Kuntit në Kosovë nëpëmjet katër pyetjeve se a do të ndodhte në vendet e tyre një veprim, si ai që është ndërmarrë nga KQZ –ja në Kosovë, shkruan infosot.

Statusi i plotë i tij:

Pyetje për ambasadorët e huaj në Kosovë, të shteteve të Kuintit!

1).- A ndodhë në vendet tuaja, që një organ ekzekutiv, si shebull KQZ-ja në Kosovë, që para dy dite, me votu për zbatimin e ligjit, kur dihet se ligjet zbatohen nga të gjitha organet dhe qytetarët, që nga momenti kur miratohen në Kuvend ?

2).-Në rastin konkret sipas praktikës së krijuar, a ka të drejtë KQZ-ja, me votu për moszbatimin e ligjit, siç nuk e ka respektuar afër 10 vite, pasi e ka praktiku të drejtën me votu për me respektu ?

3).- Në vendet nga vini ju, a ka përgjegjësi ligjore dhe juridike për mosrespektim të ligjeve me vite të tëra, nga organet e caktuara siç është rasti te ne me KQZ-n ?

4).-Në vendet nga vini ju, çka ndodhë me organet dhe personat fizik që i përbëjnë ato organe, kur e marrin rolin e organit ligjëvënës (në rastin tonë Kuvendit), a e llogaritni këtë si logjikë “lladrovcijane” se ligji është si lastiku?

Me respekt deputeti /ligjëvensi/ i Kuvendit të Kosovës:

