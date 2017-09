Kane barazon rekordin e Ronaldos për gola të shënuara në Ligën Premier (Foto)

Sulmuesi i Tottenham Hotspurit, Harry Kane ka barazuar rekordin e totalit të golave të Cristiano Ronaldos në Ligën Premier, duke shënuar në një shkallë shumë më të shpejtë se yjet e Real Madridit.

Kane ka zhvilluar një tjetër ndeshje të madhe në kampionatin anglez, pasi ka shënuar dy gola në takimin e sotëm (shtunë) ndaj Huddersfield.

Këto dy gola të shënuara e kanë ngritur sulmuesin anglez në shifrën e 84 golave të shënuara në Ligën Premier, duke barazuar sulmuesin e Real Madridit, Ronaldon.

Ylli portugez arriti shifrën prej 84 golave në gjashtë sezone te Manchester United, duke luajtur 196 ndeshje në atë kohë.

Në anën tjetër, Kane, ka bilanc superior për dallim nga Ronaldo me 84 gola në sezonin e katërt të plotë me Spurs dhe kishte nevojë të luaj vetëm për 123 ndeshje.

13 – Harry Kane now has 13 goals for club & country in September 2017; his best ever goal tally in a single month of his career. Unstoppable pic.twitter.com/Bt0mrkDJjP

— OptaJoe (@OptaJoe) September 30, 2017