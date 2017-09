Lajmi është bërë i ditur në mediet lokale.

Gruaja me origjinë nga Kosova e cila për publikun njifet me emrin Kallash, Fallxhorja e kishte mashtruar klienten e saj duke i thënë se një i afërm i familjes ishte prekur nga “syri i keq” dhe për ta larguar duhej një shumë e madhe parash.

Për të zhdukur dyshimet, fallxhorja i kishte thënë se sapo ajo do të shërohej, paratë do i ktheheshin mbrapsht. Seanca e parë ndaj saj ishte me 21 mars 2017, ku fallxhorja duhet të japë llogari për marrjen e 400 mijë eurove.