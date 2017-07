Kadri Veseli, kandidat i PAN’it për kryetar të Kuvendit (Video)

Kryetari i PDK’së Kadri Veseli është kandidat i koalicIonit PAN për kryetar të Kuvendit të Kosovës.

Lajmin e ka dhënë nënkryetari i PDK’së Rexhep Hoti.

‘Po, kandidat për kryetar të Kuvendit do të jetë sërish z.Veseli dhe sapo të zyrtarizohen nesër procedurat do të fillojmë me punët që institucionet e Kosovës të mos vonohen aspak”, tha Hoti në rtk.

Në bazë të Kushtetutës së Kosovës, seanca konstituive e Kuvendit duhet të mbahet brenda tridhjetë ditësh nga dita e shpalljes zyrtare të rezultateve të zgjedhjeve.

Pas konstituimit të Kuvendit, Presidenti i Kosovës i jep mandatin partisë apo koalicionit fitues të zgjedhjeve për të formuar Qeverinë.