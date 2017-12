Juventusi kalon në epërsi që në fillim të ndeshjes (Video)

Juventusi ka kaluar në epërsi kundër Napolit si mysafir që në minutën e 12-të.

Zonja e Vjetër është në epërsi prej 1-0.

Ishte një kundërsulm i shpejtë i nisur nga Doglas Costa i cili pasoi te Paolo Dybala, e ky i fundit asistoi bukur për Gonzalo Higuain, i cili nuk gaboi.

Higuian mori topin në zonë dhe dënoi bukur Pepe Reinan.

Zonja e Vjetër e nis shumë mirë takimin në Sao Paolon e stërmbushur. /Telegrafi/

Watching the first 3 seconds over and over again. Koulibaly is looking straight at Dybala and Dybala is looking straight at Higuain.

This is defending 101. pic.twitter.com/OC71Azx4mO

— Louis J (9-2) (@Positionista) December 1, 2017