Jeni të lirë të pyesni për gjithçka Lorin dhe Sarën, ato u përgjigjen në Instagram!

Të dyja bashkë prej ditësh kanë nisur disa ditë pushime në Itali, Francë dhe së fundmi në Londër. Të dyja kanë postuar foto të ndryshme, po ashtu edhe partnerët e tyre. Por kjo e fundit e postuar nga Lori do t’iu bëjë që të pyesni për çfarëdo dhe ajo së bashku me Sarën do tu përgjigjen. Të paktën ko është dixhitura që ato i kanë vënë kësaj fotoje të përbashkët.

“Cila është pyetja që ju doni që ne tu përgjigjemi”, shkruan Lori.

Kush ka idhull Sarën dhe dhe Lorin jeni të lirë të pyesni…ndoshta do të merrni edhe përgjigje! /Gazeta Express/