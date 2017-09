Si meshkujt ashtu dhe femrat mund të vuajnë nga ky problem por për fat të mirë mund të trajtohet. E rëndësishme është të kuptoni pse ju shkaktohet një gjë e tillë sepse dhe trajtimi është i ndryshëm sipas rasteve.

Shkaqet e njollave të errëta në zonën e kofshëve

-Obeziteti

– Ekspozimi ndaj rrezeve

– Çrregullimi hormonal

– Njolla si pasojë e efekteve anësore të barnave

-Fërkim i lëkurës

-Gjenetika

– Sindromi i ovareve policistike

-Diabeti



Mënyrat natyrale për të zbehur pamjen e këtyre njollave

1. Vaji kokosit

Vaji kokosit do të veprojë si një hidratues dhe eksfoljant për lëkurën. Vitaminat e vajit të kokosit hidratojnë zonën e thatë të lëkurës dhe e pastrojnë atë nga lëkurat e vdekura dhe njëtrajtësuar pigmentin e lëkurës.

2. Aloe Vera

Aplikimi i xhelit të aloe verës do të ndihmojë gjithashtu në reduktimin e inflamimit dhe lëkurës së errët në zonën e brendshme të kofshëve.

3. Fërkimet

Fërkimi mund të errësojë gjithashtu kofshët e brendshme. Vishni pantallona të shkurtra *korse*dhe lyeni trupin me pudër për të shmangur sa më shumë fërkimin e lëkurës.

4. Tërshërë dhe kos

Përzieni pak lëng limoni *nese nuk jeni të ndjeshëm ndaj acidit citrik, një lugë kos dhe një lugë tërshërë . Përziejeni mirë dhe masën që përftuar aplikojeni në lëkurën e errësuar për një orë.

5. Qumësht, mjaltë dhe vaj bajame

Miksoni 1 lugë gjelle mjaltë me një lugë gjelle vaj bajame dhe dy lugë mjaltë. Aplikojeni përzierjen në lëkurën e errët dhe lëreni për 15 minuta.