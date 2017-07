Ja për cilat pozita ZRRE, ka punësuar staf me “njoftësi”

Zyra e Rregullatorit të Energjisë, gjatë vitit 2016 ka bërë disa rekrutime të dyshimta në staf, proces i cili është përcjell me parregullsi dhe mungesë të procedurave të testimit tek disa kandidat, për pozita të caktuara.

Zyra Kombëtare e Auditimit, në raportin financiar vjetor ka publikuar disa nga të gjeturat apo parregullsitë që kanë përcjell këtë institucion gjatë vitit të kaluar.

Sipas auditimit udhëzimi për Marrëdhënie të Punës (neni 5) përcakton që përzgjedhja e kandidatëve gjatë një procesi të rekrutimit bëhet përmes testit dhe intervistës, shkruan Indeksonline.

Auditimi ka identifikuar që për pozitat ‘Recepsionist’ dhe ‘Ekspert i Bazave të të Dhënave’ nuk ishte realizuar testimi me shkrim por vetëm intervistimi i kandidatëve.

Sipas zyrtarëve të administratës, kjo ka ndodhur për shkak se për këto pozita kërkohet të vëzhgohen aftësitë e komunikimit.

“Udhëzimi për Marrëdhënie të Punës (neni5) po ashtu përcakton strukturën e testit me shkrim që përbehet nga tri pjesë: pjesa e njohurive të përgjithshme, pjesa e pyetjeve të aftësive të përgjithshme dhe personaliteti si dhe pjesa me pyetje që lidhen me vendin e punës. Ne kemi vërejtur se në procesin e rekrutimit për pozitën ‘Asistente e Bordit’ në testin me shkrim është testuar vetëm gjuha angleze”, thuhet në raportin e auditimit.

Sipas tij rreziku është që dobësitë e paraqitura në proceset e rekrutimit reduktojnë konkurrencën dhe mund të rezultojë me angazhim të personave jo të duhur në pozitat e caktuara.

Ata kanë rekomanduar që kryesuesi i Bordit duhet t’i analizojë arsyet pse kontrollet e rekrutimit nuk kanë funksionuar dhe t’i forcojë ato për të siguruar një proces të rregullt dhe në pajtim me kërkesat ligjore.

Proceset e rekrutimit duhet të ofrojnë bazë për konkurrencë dhe trajtim të barabartë për të siguruar përzgjedhje të stafit profesional.

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!