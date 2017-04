Istogu edhe sivjet do realizoj projektin “Ndërtimi i shtëpive për familje të pastrehë “

Kryetari i komunës së Istogut Haki Rugova ka nënshkruar sot marrëveshjen e bashkëpunimit me ministrin e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenie Sociale Arban Abrashi, për realizmin e projektit për ndërtimin e shtëpive për familje të pastrehë.

Me këtë rast kryetari Haki Rugova, falënderoj ministrin Abrashi për mbështetjen e vazhdueshme në projekte participuese dhe tha se komuna për vite me radhë ka bërë ndërtimin e shtëpive për familje të pastrehë dhe rasteve sociale por kësaj radhe do ta ketë edhe mbështetjen e Ministrisë , ku komuna do të participoj me 75 mijë euro dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale me 20 mijë euro. Konsideroj që me këtë shumë do të ndërtojmë së paku 8 shtëpi mirëpo ne do ti përkrahin këto familje edhe me material ndërtimor siç kemi bërë vite me radhë, tha ndër të tjera kryetari Haki Rugova, transmeton Lajmi.net.