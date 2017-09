Isa Mustafa kërcënon bashkëpartiakët për postera

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa ka paralajmëruar kandidatët për deputet të kësaj partie që të mos vendosin poster gjatë fushatës, përndryshe, nuk do të kërkojnë votë për ta nga qytetarët dhe anëtarësia e LDK-së.

Ai ka thënë se në mënyrë publike do të paraqes emrat e atyre që nuk respektojnë këtë vendim të tij dhe do të kërkojë që t’i paguajnë dënimet, shkruan Indeksonline.

“LDK do të publikojë emrat e atyre që nuk respektojnë heqjen dorë nga posterët, që dëmtojnë ambientin dhe buxhetin e partisë. Do të kërkojmë që dënimet t’i paguajnë ata që thejnë rregullat dhe se nuk do të kërkojmë votë për ata/ato nga qytetarët dhe anëtarësia e LDK-së” ka thënë Mustafa.

Kujtojmë, që kandidati nga LDK për komunën e Prishtinës, Arban Abrashi nuk ka respektuar këtë rregull të shefit të tij, duke vendosur poster nëpër objekte publike./Indeksonline/

