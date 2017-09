iPhone X ka 3GB RAM dhe bateri 2,716 mAh

Apple gjithnjë ka heshtur lidhur me specifikat e brendshme të telefonëve të saj, veçanërisht kur bëhet fjalë për memorjen RAM dhe kapacitetin e baterisë.

Megjithatë autoriteti i telekomunikacionit Kinez nuk ka heshtur duke konfirmuar se iPhone X vjen me 3GB RAM dhe bateri 2,716 mAh raportoi OnLeaks në Twitter.

For those how cares about, Tenaa just confirmed #iPhone8 and #iPhone8Plus comes with 2GB and 3GB of RAM, reveals 1821mAh and 2675mAh battery pic.twitter.com/NnIvYkVuAk

— Steve H. (@OnLeaks) September 14, 2017