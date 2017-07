Iphone 8, vjen me ndryshime radikale

iPhone i ri do të jetë më e ndritur se kurrë, në bazë të spekulimeve dhe burimeve të informuara nga Apple.

Me sa duket, njëri nga modelet e iPhone 8 do të jetë në formën e pasqyrës, tha Benjamin Geskin që publikoi fotot. Megjithatë, ai pohon se kjo është vetëm një nga katër dukjet që do të ofrohen për klientët.

Ky informacion erdhi menjëherë pas analist i njohur i Apple Ming-Chi Kuo tha se kosto do të jetë më e lartë për dizajnet e reja të Iphone 8.

Apple do të prezantojë iPhone 8 më vonë këtë vit, besohet se 8 iPhone të ketë ndryshim më radikal në dizajn deri më tani – pamjen e re të ekranit, një aparat fotografik, dha pa butonin Home.

