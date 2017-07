Invalidet e luftës peng i zvarritjes së formimit të komisionit mjekësor

Komisioni mjekësor për invalidet e luftës edhe pas 6 viteve mosfunksionimi, ende nuk është themeluar.

Peng i kësaj kanë mbetur invalidët e luftës pa i gëzuar pensionet e tyre për shkak të moscaktimit të invaliditetit nga ky komision, shkruan Indeksonline.

Ndonëse, Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Arban Abrashi me 9 shkurt në Kuvend pati deklaruar se brenda disa jave do të mbyllën listat për këtë kategori dhe të formohet komisioni për për caktimin e invaliditetit të personave të kësaj kategorie.

Ndërsa, kryetari i Shoqatës së Invalidëve të Luftës së UCK-së, Fadil Shurdhaj, për Indeksonline është deklaruar se janë në pritje të këtyre listave. Ai është shprehur se nuk po bëhet asgje për këtë kategori të cilat kanë mbetur peng e mosthemelimit të komisionit.

“As nuk janë mbyllë listat e as komisioni nuk është formuar. Institucionet nuk e kanë bërë mundin ma të vogël që të bëjnë diqka për këtë kategori. Unë mendoj që komandantat i kanë dorëzu listat, por që komisioni nuk është themelu” ka thënë Shurdhaj.

Ai me tutje është shprehur se ky proces është stërgjatur dhe mund të marr edhe dy vite dej në përfundim.

“Ne kemi persona që dy vjet që i kanë marrë qertifikatën. Kanë mundë ata që të hyjnë në komision. Nëse ka mbetë ndonjë që nuk është kryer deri sot, edhe bënë ankesë përmes gjykatës atëherë do të shkojnë edhe tri katër vjet. Nuk mundemi me pritë për 10 a 15 vet më prit dy vjet pa hi në komision mjekësor. Komisioni është dasht dhe duhet të formohet sa me shpejt” është shprehur Shurdhaj.

Invalidët e luftës për të gëzuar pensionin e paraparë me ligj duhet t’i nënshtrohen rikontrollit mjekësor vlerësues për të dëshmuar me fakte shkallën e invaliditetit.

