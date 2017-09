Bologna me një lojë të mirë ka arritur ta ndal Interin në barazim 1-1 në ndeshjen hapëse të javë së pestë në Serie A.

Bologna e nisi mjaftë mirë takimin duke radhitur rastet pranë portës së Samir Handanovic.

Federico Di Francesco provoi i pari, por që nuk kishte fat të gjente portën.

Pas tij dy herë provoi Simone Verdi, por edhe ky nuk arriti të shënonte.

Dominimin e Bolognas e materializoi sulmuesi Verdi që shënoi gol të bukur në minutën e 30-të me një goditje nga 30 metra.

Edhe pjesa e dytë nisi më mirë për vendasit që rrezikuan me lojtarin e tyre më të mirë Verdin.

Deri në minutën e 75-të Interi nuk rrezikoi pothuajse fare, por pas rrëzimit të Eder në zonë gjyqtari tregoi në pikën e bardhë.

Si zakonisht nga kjo pozitë gjuajti Mauro Icardi që ishte i saktë për 1-1.

Deri në fund të dy skuadrat provuan ta fitojnë ndeshjen, por u desh të kënaqën me nga një pikë.

Inter pas këtij barazimi ka 10 pikë, ndërsa Bologna ka 5 pikë. /Telegrafi/

What a GOAL from Simone Verdi against Inter 19.09.2017 pic.twitter.com/mLIF6ycV1b

— Zidanekrisz (@Zidanekrisz) September 19, 2017