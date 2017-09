Intel prezanton gjashtë procesorë të rinj dhe modelin e parë Core i3 me katër bërthama

Intel zgjeroi më tej linjën e procesorëve Core të gjeneratës së tetë duke lançuar disa çipe desktop për konsumatorët individualë mbrëmjen e së Dielës.

Modeli me 6 bërthama dhe 12 threads Core i7-8700K është procesorin më i mirë i lojërave prodhuar ndonjëherë sipas Intel.

Kompania gjithashtu rriti potencialin e familjes Core i5 duke dërguar numrin e bërthamave në 6 ndërsa për herë të parë kem një Core i3 me katër bërthama.

Porositë për procesorët e rinj fillojnë nga data 5 Tetor tha menaxheri i platformave desktop të Intel. Produktet e para me këto procesor shiten në tre mujorin e fundit të vitit.

Nga gjashtë procesorët e rinj Intel të prezantuar, më i miri është padyshim Core i7-8700K. Ai ofron 25% më shumë frekuenca për lojëra si Gears of War 4 krahasuar me modelin me katër bërthama dhe 8 procese Core i7-7700K.

Modelet Core i5 duke filluar nga gjenerata e tetë do të jenë me 6 bërthama ndërsa Core i3 me katër bërthama. Të gjithë kanë arkitekturën e ashtuquajtur “14nm++.”

Gjashtë procesorët e rinj të Intel janë:

Intel Core i7-8700K : 6 bërthama/12 procese me frekuencë 3.7 Ghz dhe Turbo 4.7 Ghz; 359 dollar

: 6 bërthama/12 procese me frekuencë 3.7 Ghz dhe Turbo 4.7 Ghz; 359 dollar Intel Core i7-8700 : 6 bërthama/12 procese me frekuencë 3.2 Ghz dhe Turbo 4.6 Ghz; 303 dollar

: 6 bërthama/12 procese me frekuencë 3.2 Ghz dhe Turbo 4.6 Ghz; 303 dollar Intel Core i5-8600K : 6 bërthama/6 procese me frekuencë 3.6 Ghz dhe Turbo 4.3 Ghz; 257 dollar

: 6 bërthama/6 procese me frekuencë 3.6 Ghz dhe Turbo 4.3 Ghz; 257 dollar Intel Core i5-8400 : 4 bërthama/4 procese me frekuencë 2.8 Ghz dhe Turbo 4 Ghz; 182 dollar

: 4 bërthama/4 procese me frekuencë 2.8 Ghz dhe Turbo 4 Ghz; 182 dollar Intel Core i3-8350K ; 4 bërthama/4 procese me frekuencë 4 Ghz, pa Turbo; 168 dollar

; 4 bërthama/4 procese me frekuencë 4 Ghz, pa Turbo; 168 dollar Intel Core i3-8100: 4 bërthama/4 procese me frekuencë 3.6 Ghz, pa Turbo; 117 dollar

Procesorët e rinj kanë fuqi nga 65 vat deri në 95 vat. Gjenerata e tetë e procesorë Core u prezantua në Gusht së bashku me familjen U dhe ofrojnë deri në 40% më shumë performancë krahasuar me gjeneratën e 7-të.

Të gjitha çipet e reja bazohen në folenë LG 1151 dhe çipsetin Intel Z370 me mbështetje për memorje DDR4-2666 Mhz. /PCWorld Albanian