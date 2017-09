Lorenzo Insigne ka thënë se Napoli duhet që t’I analizojë gabimet në humbjen prej Shakhtar Donetskut.

Napoli hapi kampanjën në Ligën e Kampionëve me një humbje në Ukrainë.

“Ne e kemi ditur se Shakhtari është skuadër e mirë dhe se kanë sulmues të mirë”.

“Sinqerisht nuk e di pse shkoi keq, por ne do të diskutojmë me trajnerin dhe do të shoshim”.

“Ne duhet të punojmë shumë dhe të përmirësohemi nga gabimet që I kemi bërë”, deklaroi Insigne.

Napoli shënoi fitore prej 4-0 ndaj Feyenoordit në ndeshjen tjetër të grupit të Napolit. /Telegrafi/