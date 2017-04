Iniesta: Nëse nuk përmirësohemi, nuk do të ketë rikthim

Kapiteni i Barcelonës, Andres Iniesta është i frustruar pas humbjes së mbrëmshme ndaj Juventusit në Ligën e Kampionëve.

Kampionët e Spanjës, janë mposhtur me rezultat 3-0 në Torino nga ana e Massimilano Allegrit, me Paulo Dybala i cili shënoi dy gola dhe Giorgio Chiellini për rezultatin përfundimtar.

Edhe pse bënë histori duke u rikthyer nga 4-0 në 6-1 kundër PSG-s, Iniesta mendon se ndeshja e kthimit kundër Juves do të jetë shumë problem.

“Ne bëmë disa gjëra të këqija, kryesisht në gjysmën e parë. Në pjesën e dytë bëmë dicka më ndryshe. Juve është një skuadër e mirë. Të them të drejtën nuk është njëjtë si me PSGn. Nëse do t’i ndryshojmë disa gjëra do të rikthehemi”, ka thënë Iniesta./IndeksOnline/

