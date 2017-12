Ilda Bejleri “nxeh” dimrin me foto dhe rrëfime (FOTO)

lda Bejleri tregon gjithçka në në lidhje me futbollin dhe jo vetëm.

Bukoroshja e Supersport u ndal fillimisht te trajneri i ri i kombëtares shqiptare, Christian Panucci për të cilin zbuloi se nuk është i rreptë vetëm me lojtarët, por edhe me gazetarët.

Ilda Bejleri e konfirmoi diçka të tillë e ftuar në emisionin “Wake Up” në Top Chanell teksa po fliste për takimin e parë që kishte pasur me trajnerin kuqezi, bashkë me kolegë të tjerë.

Por pavarësisht kësaj, duket se Panucci i ka shkelur rregullat, pasi siç tregon edhe vetë Ilda, “nuk lejoheshin fotot”, por për moderatoren bukuroshe të “Supersport”, natyrshëm që do kishte përjashtim.

Gjatë emisionit ajo ka thënë edhe një detaj të rëndësishëm për jetën e saj, i dashuri i saj nuk duhet të jetë patjetër futbollist. “Ka gjëra më të rëndësishme se sa profesioni”, shprehet ajo.

