HTC ka një lajm të rëndësishëm: blerjen nga Google

Nëse raportet e publikuara në fillim të këtij viti janë të vërteta, Google duhet të jetë shumë pranë blerjes së prodhuesit Tajvanez të telefonëve HTC.

Ky është lajm i mirë për HTC-në por edhe për fansat e telefonëve Pixel. Kjo kompania e sesi të ndërtojë harduer cilësore dhe idetë e saj të zgjuara në të kaluarën janë provë e qartë.

HTC do të jetë gjithashtu prodhuesi i Pixel 2 të Google. Një bashkëpunim mes dy kompanive daton që nga 2014-ta me tabletin Nexus 9.

Një detaj që u hedh benzinë spekulimeve është mbyllja e HTC në bursën e Tajvanit.

[1] Someone sent me a copy of an internal invitation to an HTC employee Town Hall meeting tmrw (9/21). One alleged topic: Google acquisition

— Evan Blass (@evleaks) September 20, 2017