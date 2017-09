Ministrja e Integrimit Evropian, Dhurata Hoxha ishte e pranishme në takimin e përbashkët ndërmjet institucioneve të Kosovës të prirë nga kryeministri Ramush Haradinaj me ambasadorët e BE-së në Kosovë, shkruan infosot.

Në takim u diskutua për zhvillimet aktuale në Kosovë, dhe theks i veçantë u vu në prioritetet kyçe në kuadër të agjendës evropiane si niveli i zbatueshmërisë së Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, Agjendës për Reforma Evropiane, të njohur si ‘ERA’, dhe programeve të BE-së. Po ashtu, u theksua gatishmëria e institucioneve për realizimin e aktiviteteve në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave.

Me këtë rast, Hoxha foli për rëndësinë që ka koordinimi me Zyrën e BE-së dhe shtetet anëtare përgjatë avancimit të Kosovës me agjendën evropiane.

“Një vit pas hyrjes në fuqi të MSA-së, është arritur progres i jashtëzakonshëm në zbatimin e MSA-së dhe posaçërisht në krijimin e strukturave institucionale me qëllim të zbatimit sa më efikas të Planit Kombëtar për Zbatimin e MSA-së, për periudhën në vijim”, ka theksuar Hoxha.

Ndër të tjera, ministrja kërkoi promovimin e qeverisjes së mirë dhe fuqizimin e sundimit të ligjit.

“Promovimi i qeverisjes së mirë dhe fuqizimi i sundimit të ligjit do të duhet të jenë prioritet yni, në mënyrë që Kosovarët mos të vazhdojnë të jenë të izoluar”, theksoi ministrja Dhurata Hoxha.

Ambasadorët e shteteve anëtare të BE-së, të akredituar në Kosovë, vlerësuan përkushtimin e ministrisë së Integrimit Evropian dhe institucioneve të Kosovës në shtyrjen përpara të agjendës evropiane.

