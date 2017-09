Hidhet shorti në Carabao Cup, ndeshja kryesore Chelsea-Everton

Sot janë luajtur ndeshjet e fundit të Carabao Cup.

Skuadrat kryesore dhe pretendente kishin triumfuar në takimin e tyre.

Tashmë është hedhur edhe shorti të 1/16 së finales së kupës së dytë më prestigjioze në shtetin anglez.

Ndeshja kryesore pritet të jetë mes Chelseat dhe Evertonit ndërsa derbi londinez mes Tottenham Hotspurs dhe West Ham Unied do të zgjoj vëmendjen e shikuesve anembanë globit.

Në anën tjetër, United do të takohet me Swansean dhe City me Wolwes.

Theksojmë se ndeshjet e para do të zhvillohen më 23 tetor.

Çiftet:

Tottenham Hotspur – West Ham United

Bristol City – Crystal Palace

Swansea City -. Manchester United

Arsenal -. Norwich City

Chelsea -. Everton

Manchester City – Wolves

Leicester City – Leeds United

Bournemouth – Middlesbrough