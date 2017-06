Haradinaj tregon me dëshmi se ia dha VV’së postin e Kryeministrit (Video)

Kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj i ftuar në emisionin Argument Plus tregoi se para zgjedhjeve i ka ofruar Lëvizjes Vetëvendosje postin e kryeministrit.

“Është mirë me u vërtetua edhe kjo që unë ja kam ofrua Vetëvendosjes kryeministrin para zgjedhjeve, por nuk kanë deshtë me marr. E kemi marrëveshje me shkrim…gjashtë muaj para zgjedhjeve Vetëvendosja e ka pas në tavolinë marrëveshjen për koalicion parazgjedhor”, tha Haradinaj,

Ai thotë se VV nuk ka qenë e gatshme për ndryshim, duke shtuar se nuk mbanë shpresë që t’i bashkohen në formimin e qeverisë.

“ Ata e kanë fokusimin tek vetvetja, jo tek proceset në vend për këtë arsye edhe kam shkua kësaj rruge që jam sot”, përfundoi Haradinaj.

Në video më poshtë mund të shihni marrëveshjen e AAK-së dhe VV.