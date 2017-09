Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, edhe një herë e ka ripërsëritur se versioni aktual i Marrëveshjes së Demarkacionit me Malin e Zi është i papranueshëm,

Ai ka thënë se versioni aktual do të rrëzohet dhe se më pas mbetet në dorën e Malit të Zi nëse dëshiron ta rinegociojë këtë Marrëveshje me Kosovën apo jo.

“Ky version i Demarkacionit do të rrëzohet e pastaj le të mbetet në dorë të Malit të Zi a do të pranojë të rinegociojë apo jo”, ka deklaruar Haradinaj.

Kryeministri Haradinaj këto deklarata i bëri gjatë një takimi me gazetarë e me përfaqësues të medieve. /Zëri

