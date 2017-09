Kryeministri i vendit Ramush Haradinaj bashkë me Petrit Selimin, koordinator nacional për Sfidat e Mijëvjeçari, kanë mbajtur një konferencë për media në të cilën kanë zbuluar detajet lidhur me Fondin 49 milionësh që i është dhënë Kosovës nga Amerika.

Me këtë rast Haradinaj ka theksuar se është biseduar për efektet e kësaj marrëveshje që do të ketë Kosova e që sipas tij veçanërisht për të gjitha arritjet që do t’i ketë në kursimin e energjisë dhe shtimin e efiçincës.

“Jam i bindur se me lajme të tilla do t’u konfirmojmë të rinjve tanë se mund të bëjnë jetën në Kosovë dhe jo të kërkojnë shpresë për jetë në vendet e tjera”, ka thënë Haradinaj, shkruan Indeksonline.

Gjithashtu është theksuar se Fondi do të fillojë në fund të vitit dhe do të bëhet themelimi i derdhjes së mjeteve të shumta në fushën e energjisë efiçiente .

“Do të ketë shumë njerëz të cilët do të na ndihmojnë. Kemi 49 milionë dollarë, grandin më të madh amerikan që nga pas lufta në fushën ekonomike në Kosovë. Fondi i Sfidave të Mijëvjeçarit, pasi MSS ka dy lloje të fondeve dhe për të dyja duhet të kualifikohet. Kosova është kualifikuar për tre shkallë, si shuma më e madhe e dhënë nga MSS. Kosova nëse arrin suksese dhe partneritet të vazhdueshëm nuk përjashtohet fare mundësia që të kualifikohet për mjete të tjera investime. Kemi filluar me 49 milionë që është e dyta më e madhe dhe nëse vazhdohet me sundimin e ligjit dhe zhvillimet ekonomike patjetër do të vazhdohet edhe me investime të tjera”, ka përfunduar Selimi.

