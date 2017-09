Nënkryetari i Kuvendit të Kosovës dhe i PDK-së, Xhavit Haliti, në një intervistë për televizionin publik ka folur edhe për demarkacionin.

Nuk ka precizuar se si do të shkohet në zgjidhje, pasi që sipas tij kjo i takon qeverisë së Kosovës.

“Nëse ka hapësirë dhe interes palët do të negociojnë në këtë rast. Deklaratat e Malit të Zi, janë faktike dhe juridike, Kosova ka problemet e saj. Të shohim si do të veprojë kryeministri, nëse është interes të Kosovës do të jemi unik”, ka thënë Haliti transmeton rtklive. “Historia është histori e realiteti është realitet. Në jemi në një mes shtetesh që po përpiqemi që të kemi raporte miqësore. Jemi në një mes të Aleancës së Atlantikut, e cila sot ose nesër do të fusë Kosovën nën ombrellën e NATO-së. Koha e konflikteve është larg nesh”, tha ai.

Sipas tij Kosova ka rrugëtimin e saj kah perëndimi.

“Nuk mund të ecim me një palë binar ka lindja dhe një ka perëndimi. Pra duhet të ecim për liberalizimin e vizave. Nëse duam të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, duhet që detyrat e shtëpisë t’i kryejmë. Çdo qeveri që ka fuqi me dy të tretat, mund të funksionojnë më mirë. Për problemet që kanë të bëjnë me integrimin e Kosovës drejt BE-së, pozitë dhe opozitë kemi ecur së bashku përpara. Nuk ka ndodhur sikur në vendet e tjera të rajonit që kanë pasur probleme të tilla. Kjo qeveri edhe pse është e përbashkët, fuqia e saj e vendimmarrjes është më e vogël. Ndjenja e nacionalizmi nuk i ndihmon Kosovës, pra një luftë që kanë të bëjnë me nacionalizmin”, tha Haliti.

