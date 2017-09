Në të shihet aktorja Rudina Dembacaj e veshur me fustan nusërie dhe në krah të saj qëndron deputeti i PD-së Ervin Salianji.

Rudina pak kohë më parë festoi 1-vjetorin e martesës me Aleksin me të cilin ka edhe një vajzë. Nuk dihet arsyeja se përse aktorja dhe Salianji ndodhen së bashku por me siguri jo për një martesë reale.

Megjithatë pritet një reagim nga Rudina për të sqaruar arsyen e vërtetë të kësaj fotoje që është publikuar nga “Blitz”.