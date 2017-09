Grupe kriminale, droga dhe dhuna në familje, PD e LSI debate të ashpra në Komisionin e Sigurisë

Komisioni i Sigurisë Kombëtare ka nisur me debate për shqetësimin e madh që është krijuar për fenomenin e dhunës në familje, por edhe grupet kriminale, nisur nga rastet e fundit ku të paktën në 5 raste është sulmuar policia.

Është drejtori i Përgjithshëm i Policisë për Rendin dhe Sigurinë në Policinë e Shtetit, Altin Qato ai i cili po raporton në Komisionin e Sigurisë në Kuvend.

Deputeti i PD, Flamur Noka ka lëshuar akuza të forta në drejtim të policisë së shtetit, ndërsa sipas tij, Shqipëria është vend transit për drogën. “Një Shqipëri që është vend transit i drogave të forta, nuk mund të ketë polici të besueshme.

Drejtues të lartë të policisë janë të përfshirë në trafikun e kanabisit. Ndërsa drejtues policie janë të larguar me kërkesë të ambasadës amerikane.

Nëse do vazhdoni ta mbani policinë në lidhje me krimin, do ta degradoni dhe kalbeni. Në 4 vitet që shkuan nuk u fol gjë tjetër vetëm për drogën.

Ato që thashë nuk bazohen në hamendje. Deklaratat e prokurorisë dhe informacionet e shërbimit sekret flasin për përfshirjen e zyrtarëve të policisë së shtetit janë të lidhur me drogën.

Partnerët ndërkombëtarë sidomos ata amerikane e kanë evidentuar këtë” deklaroi Noka.

Nga ana e tij, deputeti i LSI, Endrit Brahimllari ka ngritur pyetjen se çfarë masash po merren nga policia për dhunën në familje.

Ndërsa Qato ka deklaruar se “po analizojmë rastet dhe po studiojmë ndërhyrjen. Nuk mjafton policia. Duhet dhe partneritet mes aktoreve të tjerë”.

Deputeti i djathtë Ervin Salianji ka kërkuar informacion nëse është zbardhur ndonjë grup i strukturuar kriminal.

Pas këtyre debateve të bëra, komisioni është ndërprerë për të nisur sërish në orën 12:00.

