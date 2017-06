Gratë e pasura të politikanëve të Kosovës

Gratë e pushtetarëve të Kosovës nuk po qëndrojnë nën hijen e burrave. Kur bëhet fjalë për pasuri bashkëshortët e tyre “milioner” shpesh duken varfanjak krahasuar me to. Në të dhënat e Agjencisë Kundër Korrupsionet shumë gra të liderëve politik zotërojnë pasuri milionëshe, shtëpi luksoze, vetura e të hyra të majme mujore.

Nga të dhënat nga deklarimet që kanë bërë zyrtarët e lartë të shtetit këtë vit, listës së më të pasurave i prin Rita Knudsen Augestad, bashkëshortja e kandidatit për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurtit.

Për dallim nga Kurti që nuk ka as shtëpi, ajo punon në kompaninë Nupi në Oslo të Norvegjisë, dhe nga paga në këtë vend ajo realizon të hyra vjetore 42 mijë e 240 euro, si dhe ka të kursyera 85 mijë euro.

Ndërkaq, më e votuara nga koalicioni PAN, Sala Berisha – Shala, gruaja e Ministrit të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Ferat Shalës ka të hyra vjetore në vlerë 45 mijë e 930 euro, në të cilën vlerë përfshihen paga në kolegjin Juridika prej 1 mijë e 36 euro, dhe të hyrat nga Kuvendi prej 22 mijë e 894 euro.

Po ashtu ajo posedon si pasuri të luajtshme një veturë me vlerë 15 mijë euro. Pas saj renditet bashkëshortja e ministrit të Shëndetësisë, Imet Rrahmanit, shkruan Gazeta Fjala.

Bashkëshortja e Rrahmanit punon në KFOR në Bondstel ku merr një pagë vjetore në vlerë 29 mijë e 493 euro. Mirëpo, ajo edhe ka para të kursyera në bankë. 17 mijë e 361 euro është shuma e parave të gatshme që ka në bankë bashkëshortja e Rrahmanit, si dhe ka veturë në vlerë 3 mijë e 500 euro.

Keq nuk qëndron edhe bashkëshortja e Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Arsim Bajramit, e cila ka pasuri të paluajtshme, një banesë njëdhomëshe në vlerë prej 30 mijë euro, ndërsa pasuri të luajtshme një veturë Renault Clio, në vlerë 7 mijë e 900 euro. Ajo punon në një universitet në Ferizaj. Bashkëshortja e anëtarit të kryesisë së LDK-së, Sabri Hamitit, edhe pse nuk punon ajo ka të para të gatshme në bankë në vlerë 45 mijë euro, si dhe merr pension mujor në vlerë 230 euro.

Gurja e Kadri Veselit, 15 mijë euro nga Kobit PC

Pasuri të majme del të ketë edhe, Violeta Veseli, bashkëshortja e kreut të PDK-së, Kadri Veselit. Ajo punon në Kobit PC ku merr pagën vjetore 15 mijë e 920 euro, ajo gjithashtu merr të hyra edhe nga buxheti i Kosovës me vlerë 4 mijë e 907 euro. Ka para të gatshme në vlerë 4 mijë e 907 euro, si dhe posedon një banesë prej 97 mijë euro.

Afër qëndron edhe Lumnije Thaçi, bashkëshortja e Presidentit të Kosovës, Hashim Thaçit, e cila punon në Universitetin Fama në Prishtinë ku merr pagën vjetore 18 mijë euro. Ndërsa para të gatshme ka në vlerë prej 1 mijë e 500 euro.

Bashkëshortja e anëtarit të PDK-së, Xhavit Halitit, as nuk punon e as nuk ka para të gatshme, por posedon stoli ari në vlerë 15 mijë euro. Ndërsa gruaja e bashkë partiakut të tij, gruaja e Adem Grabovcit punon në Ibër Lepenc dhe ka pagën vjetore 7 mijë e 920 euro, si dhe ka një banesë mbi vete me vlerë 15 mijë euro. Në bankë ka para të gatshme në vlerë 1 mijë e 726 euro.

Kreut të Prishtinës, Shpend Ahmetit, gruaja i punon në Institutin GAP, ku merr pagë vjetore në vlerë prej 8 mijë e 400 euro dhe po ashtu ka para të gatshme në bankë 2 mijë e 300 euro.

Bashkëshortja e anëtarit të AAK-së, Daut Haradinajt, ka të hyra mujore në vlerë 962 euro, nga paga e saj në ALTRO shpk.

Vetëm 21 euro ka në bankë gruaja e kandidatit për kryeministër nga koalicioni LDK-AKR-Alternativa, Avdullah Hotit.

Ajo punon në KGJK dhe ka të hyra vjetore në vlerë 5 mijë e 602 euro. Edhe bashkëshortja e kryetarit të Nismës, Fatmir Limajt ka të hyra vjetore të ngjashme. Të hyrat e saj vjetore kapin shumën prej 5 mijë e 400 euro.

Gratë e pushtetarëve që punojnë në universitete

Përpos pasurive të lartpërmendura, bashkëshortja e Arsim Bajramit siguron të holla edhe nga dy vendet ku ajo punon.

Në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, ajo merr pagë mujore prej 208 eurove, si dhe honorarin për angazhim semestral nga Kolegji AAB, prej 1 mijë euro.

Kurse, 2 mijë e 16 euro është honorari që merr nga Universiteti i Prishtinës , bashkëshortja e kandidatit për deputetë nga Lëvizja Vetëvendosje, Glauk Konjufcës.

Ajo ka të kursyera në banka 2 mijë e 500 euro.

Nga Universiteti i Prishtinës, pagë merr edhe bashkëshortja e Ministrit të Punëve të Jashtme, Enver Hoxhajt, e cila nga UP-ja merr pagë vjetore në vlerë 9 mijë e 604 euro.

Ndonëse jo në Universitet, edhe gruaja e Ministrit të Punëve të Jashtme, Skënder Hysenit punon në institucion arsimor.

Ajo punon në shkollën “Naim Frashëri” në Prishtinë ku merr pagën vjetore 6 mijë e 240 euro.

Gratë në kredi

Bashkëshortja e Ministrit të Punës dhe Mirëqenies Sociale, Arban Abrashit, ka detyrime financiare në vlerë prej 186 mijë e 803 euro, ku përfshihet kredia për banesë në vlerë 172 mijë euro dhe ajo studentore prej 14 mijë e 500 euro.

Ajo punon në Forsakringassa në Suedi ku merr pagën vjetore 3 mijë euro.

Detyrime financiare ka edhe bashkëshortja e Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Blerand Stavilecit, e cila kap vlerën e 87 mijë euro.

Bashkëshortja e Stavilecit posedon si pasuri të luajtshme një veturë Opel Astra më vlerë 5 mijë euro, ndërsa nga puna në PTK merr pagë mujore në vlerë 1 mijë e 86 euro dhe nga KK Prishtina merr 200 euro.

Edhe bashkëshortes së kryetarit të Lëvizjes Vetëvendosje, Visar Ymerit nuk i mungojnë detyrimet financiare. Këto detyrime kapin shifrën 3 mijë e 360 euro.

Ka pasuri të luajtshme një veturë Mini Coper në vlerë prej 4 mijë euro, si dhe të hyra vjetore nga Dogana e Kosovës që kapin shifrën e 8 mijë e 452 eurove.

