Gjuriq provokon nga Graçanica: Serbia kurrë nuk do të heq dorë nga Kosova

Drejtori i të ashtuquajturës zyrë për Kosovë në Serbi, Marko Gjuriq sonte ka qëndruar në Graçanicë para festës së Vidovdanit.

Nga atje ai ka thënë se Serbia kurrë nuk do të heq dorë nga Kosova, dhe se shteti serb do të vazhdojë t’i ndihmojë serbët e Kosovës, transmeton lajmi.net.

Ai ka vazhduar të thotë se serbët në këtë zonë janë në luftë për mbijetesë.

Gjuriq gjithashtu ka bërë të ditur se dialogu Kosovë-Serbi duhet të vazhdojë pasi është çështjë e rëndësishmë.

Gjuriq nesër do të jetë në Kosovë për festën e Vidovdanit.

Ai do të marrë pjesë në ceremoninë për këtë festë me fillim nga ora 9 në Manastirin e Graçanicës derisa Gjuriq po në këtë manastir do të nderohet edhe me një medalje në orën 11:00, shkruan Radio Kim.

Gjurqiq do të jetë më pas edhe në Gazimestan.

Vidovdani ndërlidhet me Betejën e Kosovës që historia serbe e njeh si fitoren shpirtërore të saj.

Gjatë kësaj feste, serbët zakonisht përdorin kore nacionaliste si “Kosova është Serbi”.

