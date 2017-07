Gjithçka që duhet të dini rreth aplikimit të kuponëve fiskal

Projekti i Administratës Tatimore me kuponë fiskal tashmë ka filluar me formën e re të kampanjës duke kaluar në atë të ‘lojës shpërblyese’. Por shumë qytetarë të Kosovës ende kanë mëdyshje se si duhet që të aplikojnë me plikot e kuponëve fiskal rreth kësaj mënyre.

Në një përgjigje për Indeksonline, zëdhënësja e Administratës Tatimore të Kosovës, Valentina Bytyqi Sefa ka shpjeguar për qytetarët se si shkon procedura e aplikimit dhe rimburësimit të plikove me kuponë fiskal.

Ajo thotë se aplikimi bëhet njëjtë sikur në formën e vjetër, ndërsa për rimburësim duhet që numri minimal i kuponëve fiskal të dorëzuar të jetë 60 kuponë, me shumën minimale dyqindepesëdhjetë euro ( 250€ ). Ndërsa ajo maksimale mund të arrihet edhe me vlerën më tepër se 1000 euro veçse rimburësimi nuk bëhet më shumë se 10% i tyre.

Pra, saktësisht numri i kuponëve duhet të jetë 60 dhe vlera e tyre prej 250 deri në 1000 euro.

“Fituesit potencial do të rimbursohen me dhjetë përqind (10%) të vlerës së deklaruar, por jo më shumë se njëqind euro (100 €)”, është shprehur ajo.

Më tej, Bytyqi-Sefa ka treguar se aplikimi i kuponëve fiskal bëhet vetëm për një periudhë në bazë të numrit personal të aplikuesit.

“Aplikimi bëhet duke plotësuar aplikacionin për rimbursim të mjeteve nga grumbullimi i Kuponëve Fiskal. Aplikacioni duhet të plotësohet në mënyrë elektronike përmes ueb-faqes së Administratës Tatimore të Kosovës ëëë.atk-ks.org në linkun Shërbime Elektronike – Aplikacioni për Kuponë Fiskal. Aplikimi bëhet vetëm një herë për të njëjtën periudhë duke u bazuar në Numrin Personal të aplikuesit”, ka thënë Bytyqi-Sefa për ‘Indeksonline’.

Në fund ajo ka thënë se në procesin e tërheqjes do të ketë tre (3) Numra Potencial Fitues, që do të thotë se numri i përgjithshëm i qytetarëve që do të përfitojnë është mbi 999 deri 4500, me shumën që varësisht deklarohen qytetarët nga plikot me kuponë fiskal. Andaj në rast se kjo nuk bëhet atëherë kjo mund që të përsëritet.

