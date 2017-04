Gjilani qe tre vjet pa asnjë vdekje me motive kriminale

Ka nisur në Gjilan konferenca një ditore me temën, “Gjilani si shembull i qytetarisë me zero kriminalitet fatal për motive të ulta për mëse tri vite”, e cila është organizuar nga kryetari I kësaj komune, Lutfi Haziri dhe ambasadori i Shqipërisë, Qemal Minxhozi.

në të po marrin pjesë përfaqëses të policisë, prokurorisë, e gjykatës së Gjilanit dhe Kukësit nga Shqipëria, kryetarët e 17 komunave të regjionit lindje, ambasadori i Malit të Zi në Kosovë, Ferhat Dinosha, sikurse edhe përfaqësues të shoqërisë civile, OSBE-së, e KFOR-it turk.

Pasi e ka paraqitur një letërnjoftim të shkurtër të komunës së Gjilanit, kryetari Haziri ka thënë se ndihet krenar që për më shumë se tri vite në Gjilan nuk ka vdekje me motive kriminale, duke falënderuar edhe qytetetarët për kulturën e lartë qytetare të treguar dhe bashkëpunimin.

“Kemi kaluar tri vite që nuk kemi të regjistruar asnjë vdekje me motiv të ulët kriminal. Tashmë jemi të nderuar që në Gjian po pitotohet Mekanzimi Referues i prevendtivës të çdo lloj ekstremizimi, e radikalizmi që çon në terorrizëm, pas anëtarësimit me të drejta të plota të Gjilanit në Strong Cities Netëork, me seli në Londër. Ky ambient i sigurtë na ka bërë për nderë që ne të jemi komuna e parë ne regjionin e Ballkanit Perëndimor që e piloton këtë program, duke e rritur rolin e pushtetit lokal në këtë aspekt. E falnderoj Policinë, Prokurorinë dhe Gjykatën, të cilët kanë treguar efikasitet dhe asnjë lëndë nuk mbetet pa u shqyrtuar. Toleranca është zero sa i përket krimit”, ka thënë Haziri.

Ai tha se Gjilani njihet për bashkëpunim ndërinstitucional, ndërkomunal dhe ndërkufitar, e cila përfshinë më shumë se gjysmë milioni banorë me etni dhe fe të ndryshme, transmeton Klan Kosova.

