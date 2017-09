Çfarë do të bënit po të gjenit një portofol me 1.500 dollarë brenda? A do ta kthenit atë?

Adoleshenti nga Kalifornia, Tyler Opdyke, ktheu një portofol të mbushur me para që ai gjeti në rrugë.

Askush nuk iu përgjigj derës së personit që e kishte humbur portofolin, kështu që ai drejtohet nga kamera e sigurisë para se ta vendosë atë pranë hyrjes dhe largohet.

Pronarët më vonë e shpërblyen atë me 150 dollarë.