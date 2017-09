Gecaj: Qeveria e Komandantëve nuk ka guxim të merret me vizat e demarkacionin

Anëtari i kryesisë së LDK-së, Bajram Gecaj, ka thënë se Qeveria aktuale nuk ka guxim të merret me çështje të mëdha.

Ai siç e ka quajtur “Qeveria e Komandantëve”, nuk po ka guxim të merret me liberalizimin e vizave, asociacionin, demarkacionin.

Gecaj në një postim në Facebook ka thënë se kjo qeveri nuk pati guxim të vazhdojë punën me INTERPOL-in, sikur se që nuk ka guxim të aplikojë për UNESCO.

Ai deklaratat se Qeveria “Mustafa” nuk kishte guxim të merret me çështje të mëdha i ka quajtur retorikë boshe.

“Nuk po guxojnë të merren seriozisht me liberalizimin e vizave, nuk guxuan as ta prekin çështjen e asociacionit, nuk po guxojnë e janë hutuar çfarë të bëjnë me demarkacionin, nuk guxuan të merren me Ministrin Rikallo, nuk po guxojnë të mbledhin parlamentin, nuk guxuan të vazhdojnë punën gati të përfunduar të anëtarësimit në INTERPOL, nuk do të guxojnë këta as të aplikojnë për anëtarësim në UNESCO, nuk guxuan…nuk guxojnë……E na patën lodhë me retorikën boshe se qeveria Mustafa nuk e kishte guximin të merrej me çështje të mëdha! Pas kërkesës së Shpend Ahmetit, na mbetet të shohim nëse do të marrin guximin që së paku të merren me problemin e “madh” e serioz të qenve të Prishtinës!”, ka shkruar Gecaj në Facebook.

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!