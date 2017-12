Gazeta zvicerane me shtojcë speciale për 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës

“Në fletoren tonë ne shtrojmë pyetjen se çfarë do të thotë të kesh ‘dy atdhe’ si dhe çfarë duhet bërë që të ketë sukses integrimi”. Numri special “NZZ-Folio” del më 5 shkurt 2018

“Më 17 shkurt të vitit 2018, Kosova do të festojë 10 vjetorin e pavarësisë së saj. Zvicra kishte qenë ndër vendet e para që atëbotë kishin njohur Republikën e Kosovës“. Kështu e nis gazeta gazeta “NZZ” paralajmërimin për shtojcën e saj “Folio” të cilën ajo me këtë rast, do t`ia kushtojë `Kantonit të Kosovës`, shkruan albinfo.ch. Kështu e quajnë pak me përgëdheli e pak me shpoti Kosovën në opinionin zviceran, duke dashur të vendosin theksin në praninë e madhe të Kosovës në Zvicër.

Ndryshe, Zvicra është po ashtu e lidhur ngusht me shtetin më të ri të Evropës. 200 mijë njerëz me rrënjë kosovare jetojnë te ne dhe kjo është e barabartë me më shumë se 10 për qind të banorëve të Kosovës. Për shumicën e kosovarozviceranëve, kthimi në Kosovë nuk është fare opsion dhe edhe më pak për ata që janë të lindur në Zvicër.

“Në fletoren tonë ne shtrojmë pyetjen se çfarë do të thotë të kesh ‘dy atdhe’ si dhe çfarë duhet bërë që të ketë sukses integrimi. Natyrisht, ne do ta vizitojmë edhe Prishtinën, kryeqytetin që rritet në mënyrë të egër, të shtetit më të varfër në Ballkan“, përfundon paralajmërimi.

Numri special “NZZ-Folio” del më 5 shkurt 2018, ose 12 ditë para festës së Kosovës.

