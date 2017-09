Me siguri do ju dukej e çuditshme nëse e shikonit të veshur ish-banoren e “Big Brother”. Françeska Jaçe është një nga femrat më sexy të lakuara në media. Menjëherë pas daljes nga “Big Brother” ajo i është përkushtuar modelingut dhe nuk ndalet së surprizuari me fotot e saj të nxehta. Këtë herë në një fustan ngjyrë pastel ajo ka treguar gjoksin e saj bombastik./Gazeta Shqiptare/